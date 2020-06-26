前美国国家安全顾问博尔顿。（ ANDREW CABALLERO-REYNOLDS/AFP via Getty Images)

前美国国家安全顾问谈特朗普对孟晚舟引渡案的看法

作者 吴薇 |
china@rcinet.ca
发表 2020年6月26日（星期五）16:58
更新 2020年6月26日（星期五）19:02

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前美国国家安全顾问博尔顿（John Bolton）在接受CBC采访时表示，美国总统特朗普对华为财务总监孟晚舟引渡案的看法肤浅，对美国起诉并要求引渡她的细节没兴趣，向他解释华为及其公司中人的行为是非常费力的事。

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他在即将出版的回忆录《The Room Where It Happened》写道，在孟晚舟被捕大约一周后，博尔顿和特朗普一起吃晚饭。特朗普在谈起此事时对他说：“你知不知道你抓的是中国的伊万卡.特朗普？” 博尔顿认为这个比较很轻率。他在书中还透露，特朗普去年一度想撤销对华为的起诉。

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博尔顿认为，在美国外交政策上，特朗普更感兴趣的是这些政策是否有利于他争取连任，而不是它们是否能维护美国利益。

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这个采访在星期五（6月26日）播出。他在采访中表示，他愿意在加拿大法庭上宣誓作证，证明对孟晚舟的起诉和引渡要求并无政治动机。

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博尔顿是特朗普的第三任国家安全顾问，在去年9月辞职。

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（RCI with CBC Radio, The Current)

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