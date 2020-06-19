前美国国家安全顾问披露，特朗普不喜欢加拿大总理特鲁多

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前美国国家安全顾问博尔顿（John Bolton）的回忆录《The Room Where It Happened》尚未出版，但书中的一些内容已被陆续披露，其中一部分涉及到加拿大总理特鲁多。博尔顿说，特朗普不喜欢特鲁多。在2018年的七国峰会后更指示手下官员在接受电视采访时攻击特鲁多。

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那一届七国峰会的东道主是加拿大。由于美国对加拿大等盟国的钢铝材产品征收高额关税，特朗普对特鲁多和法国总统马克龙没什么好感。会上气氛紧张，领导人之间的互动也很不寻常。他们的会议有时是“一场灾难”。博尔顿认为特朗普没有为这次会议作准备，也不明白会议所讨论的议题。

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会议结束时，特鲁多在最后一次新闻发布会上重申对美国关税的立场。他自认为所说的话并无新意，想不到却引起了特朗普的勃然大怒。他在飞机上连发推特，宣布要取消在联合声明上的签名，并大骂特鲁多。

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此事成为那一年国际舞台上著名的一幕。谁也不知道特朗普的怒火从何而来。但是从博尔顿对会议的描述来看，他应该是在会上就憋了一肚子的气。博尔顿说，特朗普随后指示当时的白宫经济委员会主任库德洛（Larry Kudlow）在次日接受电视采访时专门攻击特鲁多。

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博尔顿说，收到同样指示的还有白宫国家贸易委员会主任纳瓦罗（Peter Navarro）。纳瓦罗声称，那些对特朗普总统不诚实、背后插刀的人都要去“地狱里一个特别为他们准备的地方”。

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博尔顿在书中还提到，前加拿大总理克雷蒂安曾建议加拿大释放华为财务总监孟晚舟。

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（RCI with CBC News, Alexander Panetta)

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