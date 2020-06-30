英国智库报告：加拿大人是网络极右论坛上最活跃的群体之一

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

华人都知道一句话：有人群的地方就有左中右。以温和著称的加拿大人当中也有极右派，这并不奇怪。但令人意想不到的是，加拿大人在网上的极右派活动中是最活跃的群体之一。一些专家说，这是个需要引起警惕的现象。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

根据英国智库战略对话研究所6月19日公布的一份报告，加拿大人活跃于6600多个发表白人至上、仇恨女性等极端言论的网页、账号和聊天群中。在某些论坛，加拿大人的活跃程度甚至超过了英美用户。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

在边缘网站4CHAN的一个名为“政治不正确”的留言板上，来自加拿大用户的帖子截至到2019年底达到163万多条，占5.71%。如果把各国大致的上网人数考虑在内的话，加拿大极右人士在边缘网站上出产的内容数量超过任何一个国家。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

报告说，这些右翼极端主义帖子热衷于讨论少数族裔对白人的威胁，标榜以种族和性别定义的民族主义，表达对移民、穆斯林和女性的仇恨。有些人属于“incels”（非自愿单身者）群体。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

数据令人不安

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

报告撰写者之一、战略对话研究所资深研究人员雅各布.达维（Jacob Davey）说，最近几年，右翼极端主义者在全球各地都很活跃，不仅组织暴力活动和示威抗议，也在网上散布虚假信息和仇恨言论。加拿大也未能例外。加拿大极右翼言论通常集中在反移民和反穆斯林。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

安大略科技大学的仇恨、偏见与极端主义研究中心主任芭芭拉.佩里（BarbaraPerry）在接受CBC记者采访时表示，这份报告披露的情况非常令人不安，对加拿大人来说是一记警钟。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

2017年1月29日，魁北克城一个清真寺发生枪击案，6人丧生，18人受伤。凶手比索奈特是极右网站的常客。2018年4月23日，一辆厢型货车冲上人行道碾压行人，造成10人死亡，14人丧生。凶手米纳什安事先在网上发布视频，宣称要报复女性。他和比索奈特都是二十多岁的在校学生。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

利用主要社交媒体，也利用边缘网站

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

右翼极端主义者的网页和论坛遍及推特、脸书和Youtube等大型社交媒体，尤其是推特。但是他们在4CHAN和 GAB等边缘网站上也很活跃。这些网站对帖子内容不设限或极少设限，因此成为发布极端内容的人喜欢去的地方。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

大型社交媒体过去两年来开始采取“撤除平台”的措施，关闭鼓吹暴力、发布极端主义内容的账号。佩里说，这种做法有效地减少了脸书和Youtube上的极右言论。但是这些账号和论坛并没有消失，其中一些用户转到了边缘网站继续活动。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

2020年极右群体只会更加活跃

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

战略对话研究所这份报告的资助方包括加拿大公共安全部，所采用的数据截止到2019年底。今年以来，新冠疫情登陆加拿大，随后又爆发了反歧视和反警察暴力执法的大规模抗议示威。曾经是新纳粹组织一员的多伦多作家艾丽莎.海特根（Elisa Hategan）说，这两件事加在一起格外刺激某些人的神经。他们急于寻找替罪羊，散布仇恨和阴谋论。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

她预计，无论去年的情况如何，2020年的网上极右言论和活动一定会创纪录。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

（CBC News， Thomas Daigle）

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有www.rcinet.ca微信ID:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

转载本台文章需明确标明出处，包括作者姓名和Radio Canada International。

您无权使用Radio-Canada/CBC，RCI和其他新闻机构的图片。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada