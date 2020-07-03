加拿大对香港国安法的回应：暂停与香港的引渡协议和军用物资出口

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加拿大外长商鹏飞 (François-Philippe Champagne) 星期五（7月3日）宣布，因《香港国安法》开始实施，加拿大从现在起暂停与香港的引渡协议，并将在“敏感物资”出口上把香港和中国大陆等同对待。后一项意味着敏感军用产品将被禁止出口到香港。

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商鹏飞在他的声明中说，加拿大和国际社会一道对香港国安法的通过深表关注。该法通过一个不公开的程序制定，没有香港立法机构、司法机构或香港人民的参与，违反了相关国际义务。

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声明说，香港国安法的立法程序无视香港基本法和让香港在“一国两制”框架下保持高度自治的承诺。香港的全球经济中心地位建立在这项承诺的基础之上。没有这项承诺，加拿大不得不重新评估现存相关协议。

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另外，加拿大外交部更新了香港旅行警示，提醒加拿大人香港国安法可能对他们的安全造成的影响。

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声明最后说，加拿大和香港人民站在一起，并将继续支持加拿大与香港之间的多项交流。

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(RCI with CP)

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