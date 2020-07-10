加拿大总理特鲁多与慈善组织之间的瓜葛：反对党要求进行刑事调查

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受疫情影响，今年的暑期工机会大大减少。加拿大政府因此推出义工补贴项目，给做志愿者的学生提供一定的报酬。这个项目和此前的暑期工薪酬补贴一样，本意是帮助学生度过难关。但是自6月25日推出后，它不断引起争议。星期五（7月10日），官方反对党保守党甚至要求加拿大皇家骑警对总理特鲁多启动刑事调查。

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首先引起反对党质疑的是特鲁多一家与承办这个项目的慈善组织“WE Charity”的关系。特鲁多的母亲和弟弟在2016年到2020年期间曾多次为该组织演讲并获得酬劳。该组织的慈善活动主要集中在少年儿童和青年，每年都要举办各种活动和系列演讲。实际上特鲁多的妻子索菲亚也曾为该组织代言，并获得了1500加元的报酬。不过那是在2012年，特鲁多出任自由党领袖之前。

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1950万加元的管理费用

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学生义工补贴项目向做指定类别义工（制作口罩，照顾陪伴老人，为慈善组织工作等）的大学生提供1000到5000加元的报酬，耗资9.12亿加元， 目前已有大约35000人提出申请。加拿大政府把管理这个项目的合同给了WE Charity。此事引起争议后，该组织宣布放弃这笔1950万加元的合同。目前学生义工补贴项目由联邦政府自己管理。这个变动导致项目暂时停顿。

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围绕WE Charity的争议集中在它和特鲁多家人的关系。众议院的另一个反对党魁北克党团的领袖布朗谢（Yves-François Blanchet)说，特鲁多不能设立一个似乎是为某个机构量身打造的项目，而这个机构曾经花25万加元聘请他母亲，3万加元聘请他弟弟。布朗谢要求特鲁多暂停担任总理职务。

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此事引起反对党穷追猛打的原因之一是，WE Charity起初否认曾给特鲁多的母亲和弟弟付过钱，因为演讲人的酬劳是由该机构的赞助者支付给演讲人的经纪机构。但是现在该机构承认支付过一部分款项，事后又在赞助人处获得“报销”。

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另外特鲁多本周承认，他也参加了内阁讨论此事的会议。而按照联邦政府有关规定，如果WE Charity和他或他的家人有私人联系的话，这样的会议和讨论他应该回避，以避免发生利益冲突。

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一波未平一波又起。星期五上午，Canadaland网站报道说，财长莫诺（Bill Morneau）也有两名亲属与WE Charity有关联，其中一人是在实习后成为该组织的合同制员工。但他也没有回避内阁关于学生义工补贴项目合同的会议。

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目前加拿大议会道德规范专员正在就特鲁多是否违反加拿大利益冲突法进行调查。

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项目本身引起的争议：付钱给学生志愿者是否合适？

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在关于合同得主的争议之外，学生义工补贴项目本身也引起了来自劳工权益人士和义工组织两方面的质疑。被这个项目接受的学生每做一百小时义工可以获得1000加元的报酬。这意味着他们的小时工资仅为10加元，低于所有省份的最低工资标准。多伦多劳工法律师兰吉尔（Andrew Langille）在接受CBC采访时说，这个项目模糊了义工和有偿工作之间的界限，结果变成用低工资雇用廉价劳动力。兰吉尔一直致力于为实习生和年轻员工争取合理薪酬。

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加拿大义工协会拒绝参与管理这个项目。该协会表示，他们不想让大家觉得做义工应该有报酬，另一方面，你也不能因为把一个职位称为义工就可以付低于标准的工资。

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加拿大的平均最低工资标准为每小时11.6加元。阿尔伯塔省为每小时15加元，是各省中最高的。曼尼托巴，新不伦瑞克，纽芬兰和萨斯喀彻温在11-12加元之间，爱德华王子岛和新斯科舍在12-13加元之间。魁北克，育空地区和西北地区在13-14加元之间。安大略省为14加元，BC省为14.6加元。努纳乌特地区为13加元。

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（RCI with CBC News, Janyce McGregor）

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