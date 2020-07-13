特鲁多道歉：本应回避内阁讨论学生义工补贴项目管理合同的会议

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加拿大总理特鲁多在星期一（7月13日）的新闻发布会上道歉说，他没有回避讨论学生义工补贴管理合同的内阁会议是一个错误。鉴于他的家人和获得合同的慈善组织WE Charity的关系，他本来不应该参与任何相关讨论。

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We Charity获得管理联邦政府学生义工补贴项目的合同后，Canadaland等媒体披露特鲁多的母亲玛格丽特和弟弟亚历山大在过去四年中多次为该组织演讲并获得30万加元的酬劳。玛格丽特过去患过抑郁症，痊愈后致力于青少年心理疾患预防和知识普及，常年各处演讲和参加活动。

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深感内疚

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特鲁多说，他早就知道母亲和弟弟是职业演讲人，受多个机构团体邀请，但是并不清楚关于酬劳的细节。他对引发争议深感抱歉，不仅是对公众，也对自己的母亲，因为自己考虑不周把她扯进了舆论中心，“这对她是不公平的。” 但他尤其对那些申请手续因此事被拖延的学生志愿者感到内疚。

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他还说，让WE Charity来管理学生义工补贴项目是公共服务系统推荐的，因为这个组织在全国各地都有分支，并在青少年活动领域有丰富经验。错在他没有想到自己及家人和该组织的关系使他不适合参加讨论此事的内阁会议。

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应反对党要求，加拿大议会道德规范专员正在就此事进行调查。道德规范专员只调查当事人是否违反加拿大利益冲突法，不涉及其他方面。因此保守党还在要求警方启动刑事调查。

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这已是特鲁多担任加拿大总理以来第三次成为议会道德规范专员的调查对象。第一次是因特鲁多一家2016年底去私人岛屿度假，第二次是调查特鲁多和总理办公室是否在SNC-兰万灵行贿案上向司法部长施压。两次的调查结论都是特鲁多的行为违反了利益冲突法。

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特鲁度这次处理不同

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CBC议会事务记者考克雷恩（David Cochrane）说，特鲁多这一次的处理和前两次不同。在前两次的调查结果出来后，他都为自己的行为作了一些辩解，其态度基本上是尊重调查结论，同时在某些方面保留自己的意见。但是这一次，还没等道德规范专员的板子打下来，他已经很干脆地认错道歉，没有辩解，时间也算得上及时。

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考克雷恩认为，特鲁多想表明的是，设立这个项目和选择WE Charity管理这个项目是对的，错的是做这件事的方式。但是他今天的道歉是否能结束这场争议，不是他一人说了算，还要看反对党是否愿意放过他。

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保守党正在要求众议院道德规范委员会召开紧急会议讨论此事，并向演讲人中介机构索要特鲁多母亲和弟弟的酬劳收据。该党同时也要求特鲁多出席众议院财政委员会关于学生义工补贴的听证会。

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政治民调分析人士格勒涅（Éric Grenier）说，议会道德规范专员前两次的调查报告都曾使特鲁多领导的自由党的支持率下跌，数月后才回升到报告公布前的水平。

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议会道德规范专员办公室已经表示，这次调查可能需要七个月。也就是说，即使公众对特鲁多今天的态度感到满意，七个月后调查报告公布时，自由党仍然可能受此事连累。

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(RCI with CBC News, John Paul Tasker, Éric Grenier, Newsworld)

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