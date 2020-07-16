加美英情报机构：俄罗斯黑客组织试图盗取新冠疫苗研发信息

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加拿大、英国和美国的情报机构星期四（7月16日）同时发布警告说，为获得新冠疫苗研发和测试信息，俄罗斯黑客组织APT29使用定制恶意软件攻击研究人员和药物研究机构的的电脑网络，相关研究人员和制药公司应提高警惕。

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APT29也被称为“温馨熊”或“公爵”。加拿大信息安全局（CSE）表示，基本上可以肯定该组织属于俄罗斯情报部门。

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新冠疫情爆发后，CSE警告说，与疫情有关的科学研究对“国家支持的”黑客来说是非常有价值的目标。今年五月份，该机构表示正在就加拿大新冠病毒研究机构可能遭到的网络攻击进行调查，但是没有透露关于黑客身份和来处的信息。

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英国外交大臣拉布（Dominic Raab）发表声明说，俄罗斯情报部门把抗疫研究当成攻击目标是完全不可接受的。他指责俄罗斯政府为达到自私的目的不择手段。

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俄罗斯总统普京的发言人否认拉布的指控，称不知道是谁攻击了英国的制药公司和研究机构，也没有这样做过。

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英国国家网络安全中心（NCSC）说，目前黑客袭击还在继续，目标主要是政府、外交部门、智库、医疗卫生部门和能源领域。

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美国联邦调查局（FBI）上个星期也对中国提出了类似的指控。美国圣母大学商学院的信息技术专家迈克.查普尔（Mike Chapple）在接受美联社（AP）采访时说，现在疫情蔓延，关于新冠病毒的研究成果是所有情报机构的头号目标。

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（RCI with CBC News, Catharine Tunney，AP）

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