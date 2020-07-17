加拿大监狱的新冠病毒感染率远高于全国平均水平

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根据CBC的一项初步调查，加拿大监狱中的新冠病毒感染率远高于全国平均水平，其中由省管理的监狱比全国平均水平高5倍，联邦监狱更是高出9倍。根据不完全统计，加拿大全国各地监狱中共有600名犯人和229名工作人员确诊，3人死亡。绝大部分确诊病例来自魁北克省、安大略省和BC省的监狱。

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在疫情最严重的蒙特利尔市波尔多监狱，96名犯人和39名工作人员确诊。一个不久前从该监狱被假释的犯人说，监狱没有严格执行防疫措施，尤其是在早期。例如狱警不戴口罩，犯人可以在公用活动区域随意走动。

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位于安大略省省布兰普顿市的省级监狱有91名犯人和25名员工确诊。监狱采取的防疫措施包括释放罪行不严重的犯人和实施监狱内隔离。

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除了加拿大联邦政府和魁北克省政府外，其他省和地区的政府都没有定期公布监狱确诊和检测数据。

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（CBC News，Valérie Ouellet, Joseph Loiero)

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