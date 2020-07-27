始于一个少年的梦想：卷入政治风暴的慈善组织WE Charity

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WE Charity这个名字，对加拿大各地的学生和他们的父母来说可能都不陌生。这个慈善机构组织的义工和援外活动吸引了无数青少年，其分支和成员遍及北美，一年一度的活动日更是声势浩大。

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唯一的例外可能是魁北克省，WE Charity在该省不太有名。但是最近几个星期来，联邦学生义工补贴项目的管理合同引起的政治风暴使它在这个法语省份也变得家喻户晓。

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一切从一个巴基斯坦男孩的故事开始

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WE Charity的创始人是安大略省的兄弟俩，马克.吉尔伯格和克莱格.吉尔伯格（Marc & Craig Kielburg）。1995年，弟弟克莱格12岁。有一天，他偶然从《多伦多星报》上读到一篇报道，主人公是一个和他同岁的巴基斯坦男孩。这个男孩是一个织地毯的童工，因为站出来维护伙伴们的权益而被杀害。克莱格被打动了。他把这篇报道带到学校，讲给班上的同学们听，并和几个伙伴成立了一个名叫“解放孩子”的团体，去各个学校散发反对奴役童工的传单。

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那年年底，为了亲眼看看童工的生活状况，克莱格在一个年长朋友的陪伴下去了印度和巴基斯坦。他在印度见到了诺贝尔和平奖获得者特蕾莎嬷嬷和正巧在那里访问的加拿大总理克雷蒂安夫妇。这个瘦弱的少年和他的活动引起了媒体的关注。

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兄弟联手，发展壮大

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克莱格从一开始就得到了哥哥马克的大力支持。马克善于管理，从”解放孩子”到后来的WE Charity，他一直在幕后掌管全局。兄弟俩越来越受到关注，知名度从加拿大扩展到美国。几年过去，“解放孩子”逐渐从一个维权组织转变成慈善组织，主要致力于儿童教育，组织义工和帮助发展中国家的儿童和女性上学。到2000年，该组织已有10万成员，在25个国家开展活动。2016年，“解放孩子”正式改名为We Charity。

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在该组织发展壮大的同时，吉尔伯格兄弟也获得了很多荣誉。2007年，克莱格获得加拿大勋章，成为有史以来第二年轻的加拿大勋章获得者。

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现在，WE Charity在加拿大、美国和英国各地的学校组织讲座和学习项目，鼓励学生关心社会，做志愿者，帮助他们为高校和职场做准备。在东非、亚洲和拉美地区，该机构的活动主要是助学，同时组织加美学生去这些地区进行“义工旅游”。

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WE Charity每年举办一次声势浩大的活动日，名人演讲加上明星表演，吸引众多青少年参加。给特鲁多惹来麻烦的正是他母亲和弟弟的演讲。准确地说，是他们因演讲获得的报酬。奥普拉、哈里王子夫妇和加拿大著名环保人士大卫.铃木都曾在WE活动日登上讲台。

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争议早已开始

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围绕吉尔伯格兄弟产生的争议早在学生义工补贴管理合同之前就已经开始。首先是他们利用名人明星造势和吸引捐款的方式，在美国很平常，在加拿大的慈善组织当中却不多见。一篇由金斯顿大学的两位学者发表于去年九月的研究报告认为，“WE运动”具备了宗教活动的一些特征，例如对领袖魅力的利用，令人兴奋的仪式，对自我精神升华的强调，从“我”到“我们”的归属感等等。一些批评者还认为，WE Charity的活动模式实际上是“白人拯救世界”，让西方国家的孩子跑到第三世界去，自以为带去了解决问题的灵丹妙药。

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引起批评最多的是该机构的管理模式。WE Charity作为慈善团体是非营利的。但是它有一个营利的“姐妹”，名叫“ME to WE”，属于社会企业。活动日演讲的报酬和组织志愿者出国的费用等都是由该企业支付的。如果说这样的运营模式在慈善组织当中很常见的话，它们之间的经济联系却让一些批评者认为不符合有关规定。

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现在，WE Charity已经退出了联邦学生义工补贴项目，但是调查仍在继续。吉尔伯格兄弟明天将在众议院财政委员会的听证会上作证。

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（RCI with Radio-Canada, Mathieu Gobeil，CBC News， CP）

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