18岁土著人挑战21岁才能参选部落领袖的规定

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今年18岁的克里族印第安男青年Izaiah Swampy-Omeasoo为了推动年轻人参与政治和参与土著人社团的管理，挑战21岁才能竞选部落领袖职位的Samson Cree部落选举法。

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他在7月初报名参加竞选部落领袖，并缴纳了1千加元的报名费。在随后被告知因为年龄不够、他没有资格竞选部落领袖后，Izaiah Swampy-Omeasoo又交了1千加元的费用提出上诉。但上诉结果仍然是根据Samson Cree部落选举法他没有资格参加部落领袖选举。

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不过Izaiah Swampy-Omeasoo并不气馁，而是把这当作他投身于土著人政治和加拿大社会活动的成人礼。

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实际上，Izaiah Swampy-Omeasoo从孩童时代就已经开始对政治感兴趣。他的祖父Jim Omeasoo担任埃德蒙顿市南部九十公里Maskwacis地区Samson Cree克里族印第安部落的咨议员和部落领袖长达38年之久。

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Izaiah Swampy-Omeasoo说，如果有机会当选部落领袖，他的两项首要任务是增加部落财务收支账目的透明度和努力解决部落部分居民对酒精饮料或毒品的依赖问题。

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能讲6种语言的土著年轻人Izaiah Swampy-Omeasoo说，他计划秋天去位于埃德蒙顿市的阿尔伯塔大学上学，毕业后会积极参与土著人政治活动。

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RCI with Lenard Monkman • CBC News

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