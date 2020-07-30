从友到敌的历史性转折：加拿大学者赖小刚分析中美关闭领事馆事件

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过去一个多星期来中美之间发生了很多事，最引人注目的就是美国要求中国关闭驻休斯敦领事馆，而中国以关闭美国驻成都领事馆作为回击。这是在1998年中国驻贝尔格莱德大使馆被炸的危机中都没有发生过的事。加拿大华裔学者赖小刚在接受本台采访时分析说，从2018年10月初美国国务卿蓬佩奥（Mike Pompeo）发表关于对华政策的讲话，到上星期美国要求中国关闭驻休斯敦领事馆，在不到两年的时间里，双方的关系完成了一个从友到敌的历史性转折。

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关闭休斯敦领事馆并不是孤立事件。赖小刚说，美国在过去两个月里的一系列动作让北京猝不及防。在5月20日白宫发布《美国对中华人民共和国的战略方针》后，美国政府官员接连发表了三个讲话。6月26日，美国国家安全顾问奥布莱恩(Robert C.O’Brien）在亚利桑那州发表讲话，称习近平是斯大林的继承者，并说美国犯了一个非常荒谬的错误，在对中华人民共和国的认知上一厢情愿。7月17日，美国司法部长巴尔(William Barr）批评美国工商界和好莱坞为经济利益向北京屈服；最后是蓬佩奥在宣布关闭休斯敦领事馆两天后发表讲话《共产主义中国与自由世界的前途》，要求世界各国做出站在哪一边的选择，促使中共做出改变。

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北京在2018年彭斯讲话后没有做出美国所希望的改变

赖小刚说，美国副总统彭斯（Mike Pence)2018年的那次讲话一方面是对美国对华政策的反思，同时也是对北京的提醒：你如果不改弦更张，美国就会改变政策。但是北京在接下来一年多里的行为让美国彻底失望。首先是去年的贸易谈判，北京在谈判的最后一分钟、已完成95%文本的情况下“把桌子掀了”。 然后是对新冠疫情的处理和信息分享。更糟的是中国外交部发言人赵立坚还把病毒扩散的责任推给美国。

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压垮北京和华盛顿关系的最后一根稻草是香港版国安法。在美国眼里，这是把国际条约和国际义务弃之不顾的行为。美国的一系列方针政策都是在香港国安法提出之后出台的。

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赖小刚认为这些措施的背后是美国政治家和公众在七十年的反思后达成的结论和共识。“他们发现，中国大陆不仅在侵蚀自由民主主义的国际秩序，而且对美国的政治制度、价值观念和生活方式构成了威胁。美国政府的新政策就是要改变中国大陆的行为，来保卫美国的政治和经济利益、美国的政治经济制度和价值观念。”

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因此，即使十一月份美国大选后白宫易主，美国目前的对华政策也会延续下去。

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蓬佩奥的讲话也显示，美国没有兴趣、也没有能力干预中国大陆内部的政权更迭：

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中共和美国之间“从敌到友”开始于83年前的《红星照耀中国》

1936年，美国记者埃德加.斯诺前往陕甘宁边区，采访了毛泽东等中共领导人，次年他的《红星照耀中国》一书出版。赖小刚说，这不仅是美国，也是整个西方世界和中国共产党第一次接触。这本书影响了几代美国人。

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抗日战争开始，淞沪会战中中国军人的英勇改变了美国公众对中国的印象，1943年宋美龄访美使美国人对中国更加热情。但是大批美国外交官、军人和官员来到中国后，也看到了令他们失望的社会黑暗和民众的苦难。1943年，几个在租界长大的美国“中国通”发现了另一个中国：“共产中国”。在他们看来，中国共产党是温和的社会改良者，和欧洲的布尔什维克是不一样的。斯大林对来访的美国副总统华莱士（Henry A. Wallace）称中共是“人造黄油”或冒牌布尔什维克，也从侧面印证了美国人对中共的看法。

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凡此总总，形成了美国对中共近乎浪漫的好感。据基辛格回忆，1972年中美签署《上海公报》后，尼克松在当晚庆祝晚宴上祝酒时兴奋地表示，如果今后有外国胆敢入侵这片土地，美国将会像过去所做的那样保卫它。

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美国和中国大陆之间从敌到友又从友到敌的过程中有许多波折和令人意外的反转。麦卡锡主义的兴起使亲共人士受到迫害，但是改革开放后中国大陆公开的档案却在四十多年后证实了麦卡锡对几名高官的间谍指控。而克格勃公开的档案不仅为此提供了佐证，也让美国人惊讶地发现了苏联布尔什维克和中共的真实关系。这段历史是赖小刚的研究领域之一。他在采访中的讲述的的细节远比本文的介绍丰富得多：

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我们通常所说的中美关系准确地说是美国与中华人民共和国的关系

赖小刚说，蓬佩奥在讲话中没有使用“中国”，而是使用“共产中国”，“中华人民共和国”（PRC）和“中国共产党”（PCC），他认为，这个区分是必要的。中国包括大陆和台湾，而在大陆语境里通常所说的“中美关系”实际上仅指美国与中华人民共和国的关系。

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