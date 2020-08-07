“不要把钱给我们的政府！”黎巴嫩人的呼吁

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黎巴嫩首都贝鲁特发生大爆炸后，许多国家伸出援手，加拿大政府宣布拨款五百万加元。但是越来越多的黎巴嫩人在社交媒体上发声，在法国总统马克龙访问时直接向他喊话，或是在接受媒体采访时发出呼吁，要求捐助国不要把捐款交到自己的政府手里。

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贝鲁特港口8月4日发生了爆炸，造成至少154人死亡，5000多人受伤，30万人无家可归。目前黎巴嫩政府已开始对爆炸原因进行调查，并逮捕数人。但是许多黎巴嫩人仍然对政府充满愤怒和不信任。他们认为这场惨剧的源头是政府的腐败和不作为。一个名叫拉莎.塔尔胡克的黎巴嫩女子在推特上说：“我们没有政府，我们只有一群强盗。不要让他们再杀我们一次，请不要帮助他们。”

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根据国际反腐败组织透明国际公布的2019年“清廉指数”，黎巴嫩在198个国家和地区中排名137。

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加拿大国际发展部长古尔德（Karina Gould）说，加拿大的捐款将交给有信誉的人道援助机构。澳大利亚外长佩恩（Marise Payne）也表示，澳大利亚捐助的两百万澳元将交给联合国粮农组织和红十字会等机构。

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黎巴嫩人自十九世纪末开始移民加拿大，早期移民多为天主教徒。目前加拿大有22万黎巴嫩移民及后裔。

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(RCI with CBC News, Radio-Canada)

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