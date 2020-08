加拿大政府将拿出等额民间捐款援助黎巴嫩

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站:www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

加拿大联邦政府鼓励加拿大民众踊跃捐款帮助黎巴嫩首都贝鲁特大爆炸灾区民众,承诺将按一比一的比例拿出与民众捐款额度相等的资金供黎巴嫩救灾之用。

在黎巴嫩大爆炸的第二天,加拿大联邦政府已经拨出5百万加元捐款给黎巴嫩慈善组织。

8月4日黎巴嫩首都贝鲁特港一个存有2750吨硝酸铵爆炸物的仓库发生灾难性大爆炸,毁掉了港区和附近地区的大部分建筑物,死亡人数超过150人、几千人受伤,超过30万人无家可归。

加拿大联邦政府国际发展事务部长Karina Gould周末表示,在8月4日到8月24日期间加拿大民众向12个人道救援组织提供的捐款数额、将成为加拿大联邦政府给黎巴嫩救灾捐款的数额,上限是2百万加元。

这12个加拿大人道救援组织是:

• Action Against Hunger

• Canadian Foodgrains Bank

• Canadian Lutheran World Relief

• CARE Canada

• Doctors of the World

• Humanity & Inclusion

• Islamic Relief Canada

• Oxfam Canada

• Oxfam Quebec

• Plan International Canada

• Save the Children Canada

• World Vision Canada

RCI with Raisa Patel • CBC News

