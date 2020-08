网上黑客让加拿大国税局不得不暂时关闭网站

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站:www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

加拿大国税局证实由于黑客侵入若干纳税人在国税局的账户而采取措施暂时停止网站服务。到8月14日为止有约5500名纳税人的账户在两次黑客袭击中中招。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

被停止的国税局网站服务是My Account, My Business Account和Represent a Client on the CRA。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

国税局关闭上述网站服务意味着加拿大人暂时无法上网申请COVID-19病毒肺炎疫情政府现金补助。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大广播公司报道说,8月初就开始有加拿大人报告说他们在国税局账户登记的电子邮箱网址和自动存款银行账户号码被更改,他们自己没有申请、但有人冒名顶替地申请了COVID-19病毒肺炎疫情政府现金补助。这些加拿大纳税人发现自己的账户有可疑行动大多是因为加拿大国税局发电子邮件告诉他们其电子邮箱信息已被更改。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大政府的信息专家说,袭击国税局网站的黑客利用不少客户在多个网站用同一用户名和登录密码的习惯,使用过去袭击其他网站获得的客户登录网站的信息侵入国税局一些用户的网站,更改其邮箱网址和银行自动存储账户信息、冒名顶替地申请政府现金补助。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国税局指出,一般在每个月月初COVID-19病毒肺炎疫情补助金开始发放时会有更多的网上诈骗活动。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

RCI with Raisa Patel, Philip Ling • CBC News

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

相关文章:

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站:www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

转载本台文章需明确标明出处,包括作者姓名和Radio Canada International。

您无权使用Radio-Canada/CBC,RCI和其他新闻机构的图片。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站:www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada