被新冠症状困扰的渥太华家庭

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住在加拿大首都渥太华的赫尔曼和帕斯玛夫妇及他们的三个孩子在今年三月份生病了，不仅出现了喉痛，咳嗽，发烧和疲倦这些惯常感冒症状，还加上了眼结膜发炎和腹痛。当时病毒检测尚不普及，但医生的诊断是他们一家很可能感染了新冠病毒。

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夫妇俩一开始并不太担心。帕斯玛在接受CBC的渥太华早间节目采访时解释说，当时大家都说孩子即使染病也症状轻微，根本不需要住院，过两个星期就会痊愈。但事实上，三个孩子当中有两个病情相当严重。更糟糕的是，几个月过去，有些症状来了又去，到现在也没有完全消失。7岁的女儿还在咳嗽。但是病毒检测却并不呈阳性。

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学校再过几天就要开学了。夫妇俩已经决定把孩子们留在家里。帕斯玛说，这很令人沮丧。尤其是刚开始的时候，没人听说过新冠的长期症状。她感觉他们一家好像很另类，因为所有人都能痊愈，就只有他们的身体反应奇特。

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现在医学界已经开始研究新冠肺炎对身体的长期影响，但是对帕斯玛一家的情况，医生们也无法断定原因。

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（CBC News, Kimberley Molina, CBC Radio, Ottawa Morning)

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