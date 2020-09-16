加拿大联邦反对党魁北克党团领袖布朗谢的妻子新冠病毒检测呈阳性

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魁北克党团领袖布朗谢(Yves-Françcois Blanchet) 的妻子新冠病毒检测呈阳性。由于布朗谢办公室的一名工作人员确诊，他们夫妇和该党议员团本星期一已经进入自我隔离。

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南茜.戴兹耶尔 (Nancy Déziel)星期二（9月15日）在推特上说，她前一天发现自己失去了嗅觉，这是新冠肺炎的症状之一。随后的病毒检测结果呈阳性。布朗谢星期三去做了病毒检测，目前还不知道结果。他表示自己身体状况一切正常。目前夫妇俩在魁北克省沙文尼甘市家中隔离。戴兹耶尔是当地市议员。该市位于蒙特利尔东北部170公里处，也是加拿大前总理克雷蒂安的家乡。

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疫情刚在加拿大开始时，总理特鲁多的妻子索菲在去英国参加活动后感染。

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魁北克省过去一周来每日新增病例持续攀升。星期二，蒙特利尔等四个地区从绿色级别预警上升到黄色，使该省的黄色预警地区增加到八个，涉及三分之二人口。

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星期三，由于身边工作人员确诊，保守党领袖奥图尔（Erin O’Toole)和家人也做了病毒检测。结果尚未公布。

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（RCI with CBC News， Radio-Canada)

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