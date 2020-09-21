2020年9月21日：新西兰总理 Jacinda Ardern 宣布解除新西兰大部分地区的新冠疫情限制措施 。(Hagen Hopkins/Getty Images)

新冠疫情（9月21日): 全球感染 3100万，加拿大 14.5万

作者 黎黎 |
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发表 2020年9月21日（星期一）11:12
更新 2020年9月21日（星期一）19:03

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根据约翰·霍普金斯大学（Johns Hopkins University）的数据，2020 年 9月21日，全球确诊的冠状病毒病例累计总数超过 3100 万，死亡人数 超过 960,800人，2120 万人已经康复。

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星期一（2020年9月21日），新西兰总理 Jacinda Ardern 宣布，从星期一开始，新西兰的大部分地区将取消疫情限制措施，但最大城市奥克兰除外，奥克兰将继续维持限制措施至少16天的时间。

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8 月份，在奥克兰疫情出现反弹后，拥有 500 万人口的新西兰再次恢复了一些限制，现在看来疫情已得到控制。

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9 月 21日，截至到北美东部标准时间 18:00，加拿大新冠病例统计如下：

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省份  累计病例 死亡病例
不列颠哥伦比亚省 （BC） 8208 227
阿尔伯塔省 16739 256
萨斯喀彻温省 1814 24
曼尼托巴省 1608 18
安大略省 47274 2869
魁北克省 68128 5804
纽芬兰与拉布拉多 272 3
新不伦瑞克省 196 2
新斯科舍省 1086 65
爱德华王子岛 57 0
育空地区 15 0
西北地区 5 0
努纳武特 0 0
撤回游轮乘客 13 0
加拿大全国总数 145 415 9268

*信息来源：Radio-Canada

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全球感染 3100万，加拿大 14. 5

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希腊岛屿 Lesbos 的难民隔离区，那里有 200多人感染了 COVID-19。(Manolis Lagoutaris/AFP/Getty Images)

根据 Radio Canada   的数据，截止到北美东部时间 18 点，全世界的新冠病毒病例统计:

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  • 全球累计感染人数超过  3100万，与一天前相比增加 0. 5 %；
  • 死亡人数超过  96万人，日增  0. 3 %；
  • 痊愈人数超过 2120 万，日增 0. 7%。

加拿大的新冠病毒病例统计：

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  • 全国累计病例 145 415 例，新增 1766 例，日增率  1. 2%；
  • 死亡人数   9268 人,  新增 12 例，日增率  0. 1% ；
  • 痊愈人数  125 714人，新增 1023 例，日增率  0. 8%。

（Radio-Canada）

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