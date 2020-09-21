新冠疫情（9月21日): 全球感染 3100万，加拿大 14.5万

根据约翰·霍普金斯大学（Johns Hopkins University）的数据，2020 年 9月21日，全球确诊的冠状病毒病例累计总数超过 3100 万，死亡人数 超过 960,800人，2120 万人已经康复。
星期一（2020年9月21日），新西兰总理 Jacinda Ardern 宣布，从星期一开始，新西兰的大部分地区将取消疫情限制措施，但最大城市奥克兰除外，奥克兰将继续维持限制措施至少16天的时间。
8 月份，在奥克兰疫情出现反弹后，拥有 500 万人口的新西兰再次恢复了一些限制，现在看来疫情已得到控制。
加拿大实时疫情
9 月 21日，截至到北美东部标准时间 18:00，加拿大新冠病例统计如下：
|省份
|累计病例
|死亡病例
|不列颠哥伦比亚省 （BC）
|8208
|227
|阿尔伯塔省
|16739
|256
|萨斯喀彻温省
|1814
|24
|曼尼托巴省
|1608
|18
|安大略省
|47274
|2869
|魁北克省
|68128
|5804
|纽芬兰与拉布拉多
|272
|3
|新不伦瑞克省
|196
|2
|新斯科舍省
|1086
|65
|爱德华王子岛
|57
|0
|育空地区
|15
|0
|西北地区
|5
|0
|努纳武特
|0
|0
|撤回游轮乘客
|13
|0
|加拿大全国总数
|145 415
|9268
*信息来源：Radio-Canada
全球感染 3100万，加拿大 14. 5万
根据 Radio Canada 的数据，截止到北美东部时间 18 点，全世界的新冠病毒病例统计:
- 全球累计感染人数超过 3100万，与一天前相比增加 0. 5 %；
- 死亡人数超过 96万人，日增 0. 3 %；
- 痊愈人数超过 2120 万，日增 0. 7%。
加拿大的新冠病毒病例统计：
- 全国累计病例 145 415 例，新增 1766 例，日增率 1. 2%；
- 死亡人数 9268 人, 新增 12 例，日增率 0. 1% ；
- 痊愈人数 125 714人，新增 1023 例，日增率 0. 8%。
（Radio-Canada）
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