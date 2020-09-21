新冠疫情（9月21日): 全球感染 3100万，加拿大 14.5万

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根据约翰·霍普金斯大学（Johns Hopkins University）的数据，2020 年 9月21日，全球确诊的冠状病毒病例累计总数超过 3100 万，死亡人数 超过 960,800人，2120 万人已经康复。

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星期一（2020年9月21日），新西兰总理 Jacinda Ardern 宣布，从星期一开始，新西兰的大部分地区将取消疫情限制措施，但最大城市奥克兰除外，奥克兰将继续维持限制措施至少16天的时间。

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8 月份，在奥克兰疫情出现反弹后，拥有 500 万人口的新西兰再次恢复了一些限制，现在看来疫情已得到控制。

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加拿大实时疫情

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9 月 21日，截至到北美东部标准时间 18:00，加拿大新冠病例统计如下：

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省份 累计病例 死亡病例 不列颠哥伦比亚省 （BC） 8208 227 阿尔伯塔省 16739 256 萨斯喀彻温省 1814 24 曼尼托巴省 1608 18 安大略省 47274 2869 魁北克省 68128 5804 纽芬兰与拉布拉多 272 3 新不伦瑞克省 196 2 新斯科舍省 1086 65 爱德华王子岛 57 0 育空地区 15 0 西北地区 5 0 努纳武特 0 0 撤回游轮乘客 13 0 加拿大全国总数 145 415 9268

*信息来源：Radio-Canada

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全球感染 3100万，加拿大 14. 5万

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根据 Radio Canada 的数据，截止到北美东部时间 18 点，全世界的新冠病毒病例统计:

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全球累计感染人数超过 3100万，与一天前相比增加 0. 5 %；

死亡人数超过 96万人，日增 0. 3 %；

痊愈人数超过 2120 万，日增 0. 7%。

加拿大的新冠病毒病例统计：

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全国累计病例 145 415 例，新增 1766 例，日增率 1. 2%；

死亡人数 9268 人, 新增 12 例，日增率 0. 1% ；

痊愈人数 125 714人，新增 1023 例，日增率 0. 8%。

（Radio-Canada）

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