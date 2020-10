可在六周内分解塑料的“超级酶”：科学家找到有效回收塑料的新方法

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站:www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

一个由英美科学家组成的研究团队研制了一种比过去更快的完全降解塑料的“超级酶”。如果广泛使用,将可以减少塑料原料的使用,也减少塑料制品对环境的危害。

这个团队的研究人员在2018年已经发现了一种“食塑料酶”。现在他们把它和另一种酶结合起来,使塑料分解的速度比过去快了六倍。

美国国家可持续能源实验室(NERL)的生物工程研究员埃里克森(Erika Erickson)在接受CBC采访时介绍说,这种“酶鸡尾酒”可以把塑料分解到最初的原料状态,因此用它制造的产品,塑料瓶也好食品包装也好,质量和用普通原料是一样的。这样我们就不需要用那么多石油产品来制造塑料了。

NERL和英国朴茨茅斯大学的研究人员首先是在日本的一个回收中心发现了一种可以加快塑料降解的天然酶。他们用氨基酸把它加以改造,称之为PETase。它可以在几个月内分解一个矿泉水瓶。

现在,研究人员把它和另一种酶MHETase结合起来,使分解一个矿泉水瓶所需的时间减少到六个星期。埃里克森说,虽然这还是不够快,但是已经朝着这项技术的商业化使用前进了一大步。

这项研究成果已经在上个月的《国家科学院学报》上发表。

(RCI with CBC Radio, As It Happens)

