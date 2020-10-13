加拿大周二开启父母祖父母移民抽签网上报名

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加拿大联邦政府移民部加东时间10月13日中午12点开始接受父母和祖父母移民抽签的网上报名，报名的时间是三个星期。

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在报名截止期限之后，移民部将用随机摇号抽签的方式选择父母和祖父母团聚移民，今年的名额是1万个。如果被抽签选中，则提出家庭团聚移民申请的加拿大家庭可以正式填写父母或祖父母移民申请表，开始家庭团聚移民的申请和审批持续。

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加拿大移民部每年的父母和祖父母家庭团聚移民的名额都是粥少僧多。已经实行过的按照报名先后分配移民名额的方法有住的离报名中心近的人可以早早排队近水楼台先得月的问题，改为网上报名后又有人人争分夺秒抢报造成系统瘫痪的问题，而且被批是让那些手快、熟悉电脑、网速快的人受益。

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抽签分配名额的方法虽然也有其不考虑家庭具体情况、不考虑轻重缓急的问题，但被认为是至少排除了人为因素，让申请者靠自己的运气决定是否能得到父母或祖父母家庭团聚移民的名额。

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加拿大自由党政府移民、难民和公民事务部长Marco Mendicino表示，抽签分配父母和祖父母团聚移民名额是到目前为止最公平的方法；并承诺联邦政府明年将把父母和祖父母团聚移民的名额猛增到3万个。

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但对于那些过去多年来年年努力、但每年都得不到父母和祖父母移民名额的加拿大家庭来说，抽签移民名额分配办法并没有给他们带来更大的希望，今后几个星期是让他们非常焦虑的等待时间。

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由于COVID-19病毒肺炎疫情，加拿大移民部把2020年父母和祖父母家庭团聚移民名额的抽签分配推迟了半年多的时间。

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RCI with Kathleen Harris • CBC News

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