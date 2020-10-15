因不满插图中”对亚裔的成见”，加拿大作者号召抵制自己的作品

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每逢新作出版，作者们都要忙着和出版方一起四处宣传造势。但是加拿大作者亚当.波特尔（Adam Pottle）却在自己的儿童绘本《最棒人物》出版之际，由于不满一幅插图中的“亚裔成见”，呼吁书店和读者抵制它。

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这本书的主人公和所面向的读者都是有听觉障碍的孩子。波特尔自己也是聋人。他说，这本书是关于聋人社区和文化、关于想象力的，但是我们不应该在颂扬它们的时候损害别的文化。

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书中主人公菲洛梅娜由于对一本爸爸送给她的书不满意，决定自己写一本。她想像出了一个有机器人妖怪的世界，这个世界的超人英雄是一群有着各种残疾的孩子。在引起波特尔不满的那幅插图中，所有的孩子都穿著西式服装，披着超人式的披风。唯有一个亚洲小女孩穿著和服，梳着两个发髻。

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波特尔说，他的文字并没有说明菲洛梅娜创造的人物有一个是亚裔，更没有描写亚裔孩子的衣着。他认为这幅画会让亚裔小读者感到迷惑或委屈：为什么他们要被打扮成那个样子，而不是像其他孩子一样穿超人的衣服呢？

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这本书再过两天就要送往书店了。波特尔要求出版社推迟发行，撤换这幅插图。出版社没有同意。由于这本书的版权归出版方所有，波特尔不能阻止发行。但他告诉出版社，他无法为这本书做宣传，并且不得不呼吁人们抵制它。

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一些加拿大书店已经响应了波特尔的呼吁。他表示，既然自己不能说服出版社，那就希望钱说话音量更大。

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（CBC Radio, The Current)

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