加拿大增派警力防止针对土著渔民的暴力升级

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在新斯科舍省Middle West Pubnico镇不断发生针对捕捞龙虾土著渔民暴力事件的情况下，加拿大联邦政府公共安全事务部长布莱尔决定应新斯科舍省政府的要求向有关地区增派皇家骑警。

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Sipekne’katik土著人部落领袖Mike Sack对加拿大政府增派警察维持秩序的措施表示欢迎，但指出特鲁多政府早就应该采取措施解决已经持续了几个星期的针对土著人的暴力问题。

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九、十月份以来，新斯科舍省Middle West Pubnico地区不断发生当地渔民与土著人渔民之间的暴力冲突，土著人渔民下到海里的捕捞龙虾器具受到破坏，一些土著渔民的汽车被烧，土著渔民存放捕获龙虾的一座仓库也在周末被大火焚毁。

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加拿大大西洋沿岸的渔民对土著渔民在龙虾捕捞季节开始前捕捞龙虾一直持批评态度，他们说不反对土著人渔民在加拿大政府规定的龙虾捕捞季节之外捕捞龙虾供自己食用，但反对土著人渔民商业性捕捞龙虾出售，理由是在加拿大海洋渔业部规定的捕捞龙虾季节之外商业性捕捞龙虾既不利于保护龙虾资源、也是不公平的商业竞争。

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但大西洋沿岸的土著人渔民说捕捞龙虾不但是土著人几千年来的天赋人权，而且是得到加拿大最高法院肯定的土著人权益。

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加拿大最高法院在1999年做出的裁决说，土著人渔民有权在商业捕捞龙虾季节之外捕捞龙虾以维持自己“适度的生活”。

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