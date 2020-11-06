疫情造成千亿赤字怎么办？加拿大新民主党建议向富人和大企业征税

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加拿大新民主党议员朱利安（Peter Julian）星期四（11月5日）向议会提交动议，建议向大企业和财产两千万加元以上的加拿大人多收1%的所得税，以帮助普通加拿大家庭和小企业。

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这项动议虽然以个人名义提交，但代表了新民主党的立场。该党领袖辛格（Jagmeet Singh）前一天在新闻发布会上说，联邦政府的的抗疫措施和为帮助企业度过难关设立的各种资助项目造成了庞大的赤字和债务。为此买单的不应该是加拿大普通家庭和小企业，而应该是在疫情中得利的企业和最富有的人。

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根据加拿大议会预算官办公室应朱利安的要求所作的评估和计算，如果实施这项新税，将有1万3千8百个加拿大家庭需要缴税，2020-21财政年度的税收将增加56亿加元。管理这项税收的相关费用大约为1.13亿加元。

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辛格说，过去的自由党政府和保守党政府都曾削减帮助低收入加拿大人的项目，使他们在疫情开始后生活更加艰难。

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（CBC News, Ryan Patrick Jones）

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