冬天加新冠病毒等于无家可归者的噩梦

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加拿大漫长而寒冷的冬季对于露宿街头的流浪者来说是每年最难熬的季节，而2020-2021年的冬天还要加上COVID-19病毒肺炎这个祸害，这让冬天更成为无家可归者的噩梦。

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加拿大各级政府采取的防疫措施中的一项基本要求是保持社交距离，但这对于要依赖流浪者收容所、流浪者免费食堂生存的人来说，对那些为流浪者提供服务的义工来说，保持社交距离是难以做到的事情。

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在有加拿大寒冷之都称号的马尼托巴省温尼伯市，慈善组织1JustCity在市中心有三个慈善食堂为无家可归者提供免费食物，自COVID-19病毒肺炎疫情以来这三个慈善食堂每天接待的流浪者和缺乏食物者的数量大量增加，每个星期要提供至少2千份免费餐。

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在来势凶猛的第二波COVID-19病毒肺炎疫情下，马尼托巴省政府考虑要在省会温尼伯实行宵禁措施。慈善组织1JustCity的负责人Tessa Whitecloud指出，她虽然知道省政府在想方设法控制COVID-19病毒肺炎疫情，但温尼伯一些夜间收容所在夜里11点钟之后才开门；流浪者连家都没有、如何让他们遵守宵禁法规呢？

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加拿大联邦政府最近推出10亿加元解决弱势群体住房问题的紧急拨款，但粥少僧多，分到温尼伯市的资金只有1250万加元。

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RCI with Chris Hall • CBC News

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