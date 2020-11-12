香港人的加拿大工作许可：加拿大政府推出面向香港年轻人的移民接收措施

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加拿大移民部长门蒂西诺（Marco Mendicino）星期四（11月12日）宣布，加拿大政府将为香港大学生和年轻人设立一种工作许可，为他们申请加拿大永久居留权提供便利。移民部的声明说，中国政府今年六月底在香港强推港版国安法后，加拿大政府承诺努力保持和香港的多种联系。港人工作许可正是为了落实这项承诺。

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声明说，香港国安法中对分裂、颠覆国家政权和勾结外国势力等罪名的定义太过宽泛，对公民权利与自由造成危害。实施该法有悖于中国的国际承诺。

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门蒂西诺表示，新政策主要面向最近几年毕业的香港大学生，希望籍此吸引人才，并帮助那些打算离开香港的年轻人在加拿大开始新生活。

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去年以来还有一些香港人向加拿大申请政治避难。据《环球邮报》报道，第一批申请者中已经有人在九月份获批。

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（The Canadian Press, CBC News, john Paul Tasker)

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