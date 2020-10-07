环球邮报：加拿大正在向香港人打开大门

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负责审批难民申请的加拿大移民难民委员会（IRB）上个月接受了一对香港年轻夫妇的申请，裁定他们为“公约难民”，即符合联合国有关公约定义的难民。有移民律师分析，他们属于最早一批在加拿大获得政治庇护的香港示威者。《环球邮报》（Globe and Mail）星期三（10月7日）报道说，这是一个加拿大正在向逃离香港的人打开大门的信号。

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根据联合国《难民地位公约》，难民指的是那些有充分理由害怕自已由于种族、宗教或政治观点等原因受到迫害，因而不能返回家乡的人。今年五月份，《环邮》披露已有四十多名香港人向加拿大提出了避难申请。目前尚不清楚从那时起到现在这几个月中有多少人提出申请。

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难民申请获批的香港夫妇接受了《环邮》的采访，但没有透露姓名，并隐去一些细节，以保护自己和仍在香港的家人。他们说，他们是在去年十二月来到加拿大的。去年的“反送中”（即反对香港特区政府修订《逃犯条例》）抗议和今年的反对港版《国安法》抗议，他们都曾积极参加。33岁的丈夫是一个香港民主党派的成员。在去年的示威抗议中，他不仅走在队伍前头，而且还开了一个仓库，为示威者提供防护物品。

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他曾被来自大陆的便衣警察拘押，也曾被香港警察跟踪并搜查家里，但是没有受到正式起诉。在香港最后的日子，他是躲在一栋大楼的地下室里度过的。他说：“现在我终于在一个安全的地方，不再需要躲藏了。”他为此非常感谢加拿大。

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批准香港人的难民申请形同质疑香港司法系统

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温哥华移民律师库兰（Richard Kurland）说，他相信除这对夫妇外还有其他香港人的难民申请获批。“这是一个开始。”

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他同时也指出，接受香港人的难民申请形同对香港司法系统的含蓄谴责。因为只要申请人在自己的国家能够得到有效的保护，在被指控时能够获得公正的审判，就不能被视为难民。

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保守党外交事务评论员：加拿大政府应该仿效英国为香港人开设特别移民通道

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保守党外交事务评论员庄文浩说，鉴于香港目前的局势，仅仅按部就班地批准几个香港人的难民申请是不够的。加拿大应该和盟国合作，像英国那样为香港人移民和入籍提供方便，开设通道。他认为，港人教育程度高，接收他们对加拿大经济也是有利的。

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多伦多华人及东南亚社区法律援助中心的律师吴瑶瑶说，现在情况变得越来越糟，香港特区政府很明显不会退回去。越来越多的人被逮捕。我们需要在他们被抓起来、护照被没收之前行动起来。

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美国政府上个星期宣布把香港纳入难民接收的特定类别，以便让他们获得更多的帮助。美国众议院外交事务委员会则通过《香港人自由与选择法案》，要求政府向在美国的香港人提供临时保护身份并加快审理他们的难民申请。

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此前英国已修改相关法规，允许持英国国民海外护照的香港人在英国生活、工作并入籍。澳大利亚政府七月份也宣布向在澳大利亚工作和上学的香港人提供五年临时庇护签证，五年后可获得永久居留权。

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另外，加拿大，英国、澳大利亚、德国、法国、美国和新西兰等国家先后中止了各自和香港签订引渡条约。

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（RCI with Globe and Mail, Steven Chase, Robert Fife, CBC News）

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