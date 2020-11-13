安大略省卫生部长艾略特。（CP/Justin Tang）

安大略省更多地区进入红色预警，日增1396起新冠确诊病例

作者 吴薇 |
china@rcinet.ca
发表 2020年11月13日（星期五）17:56
更新 2020年11月13日（星期五）17:58

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

星期五（11月13日），安大略省新增1395起新冠确诊病例，更多地区进入红色预警，即全面封闭之前的最高警戒级别。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

最近几天安省病例急升。省政府以颜色区分警戒级别的预警系统受到专家们批评。他们认为进入红色预警的门槛太高，起不到阻遏疫情的作用。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

安省卫生部长艾略特（Christine Elliot）星期五宣布，多伦多自星期六凌晨起，约克，汉密尔顿，皮尔和霍尔顿地区自下星期一凌晨起进入红色预警级别。她要求这些地区的居民避免不必要的外出。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

进入橙黄色预警的地区：

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada
  • Brant
  • Durham
  • Eastern Ontario
  • Niagara
  • Ottawa
  • Waterloo
  • Wellington-Dufferin-Guelph

省长福特（Doug Ford）说，如果不能控制住疫情，他会毫不犹豫地宣布全面封闭。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大首席公共卫生官谭咏诗（Theresa Tam）今天警告说，如果不采取进一步措施，加拿大的日增确诊病例可能达到每天一万。总理特鲁多也警告说，联邦政府对各省的医疗拨款不是“无休无止的“。他敦促各省市采取更积极的抗疫措施控制疫情。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

（CBC News，Radio-Canada）

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada
加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada
转载本台文章需明确标明出处，包括作者姓名和Radio Canada International。
您无权使用Radio-Canada/CBC，RCI和其他新闻机构的图片。
copyright-banner

copyright-banner 加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada
文章分类：健康政治
标签：

您看到错别字或其他错误了吗？ 点击这里！

其他文章

由于不可控的因素，我们将无限期关闭评论。 我们的社交网络仍然开放并欢迎您的参与。
﻿

播客

图片中的世界

图片中的加拿大

分类检索

栏目

作者