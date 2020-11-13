安大略省更多地区进入红色预警，日增1396起新冠确诊病例

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星期五（11月13日），安大略省新增1395起新冠确诊病例，更多地区进入红色预警，即全面封闭之前的最高警戒级别。

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最近几天安省病例急升。省政府以颜色区分警戒级别的预警系统受到专家们批评。他们认为进入红色预警的门槛太高，起不到阻遏疫情的作用。

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安省卫生部长艾略特（Christine Elliot）星期五宣布，多伦多自星期六凌晨起，约克，汉密尔顿，皮尔和霍尔顿地区自下星期一凌晨起进入红色预警级别。她要求这些地区的居民避免不必要的外出。

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进入橙黄色预警的地区：

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Brant

Durham

Eastern Ontario

Niagara

Ottawa

Waterloo

Wellington-Dufferin-Guelph

省长福特（Doug Ford）说，如果不能控制住疫情，他会毫不犹豫地宣布全面封闭。

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加拿大首席公共卫生官谭咏诗（Theresa Tam）今天警告说，如果不采取进一步措施，加拿大的日增确诊病例可能达到每天一万。总理特鲁多也警告说，联邦政府对各省的医疗拨款不是“无休无止的“。他敦促各省市采取更积极的抗疫措施控制疫情。

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（CBC News，Radio-Canada）

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