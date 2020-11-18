脱离加拿大，加入美国：阿尔伯塔省独立派人士筹建“阿尔伯塔优先党”

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阿尔伯塔省著名独立派人士彼得.唐宁（Peter Downing）正在筹备建立一个新的联邦级政党，“阿尔伯塔优先党”。他表示自己已经获得了两百多个签名。向加拿大选举委员会申请建党需要提交一份至少有250个签名的党员名单，并需要在联邦大选或补选中至少有一个候选人参选。

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这将是唐宁在一年中建立的第二个独立党。第一个党在创建时被他命名为“西部脱加党”，但现在已被临时党领袖希尔（Jay Hill）改名为“异见人士党”。唐宁说，他对希尔感到失望，因为后者正在把他创建的党变成“改革党2.0版本”，背离了独立的宗旨。改革党是加拿大保守党的前身之一。

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唐宁表示，他将仿效主张魁北克省独立的另一个联邦级政党魁北克党团，为阿尔伯塔省人谋利益，在阿尔伯塔省推动独立公投。如果公投成功，阿尔伯塔省获得独立，下一步将是阿尔伯塔加入美国联邦。

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唐宁在2015年曾作为右翼小党基督教传统党参加大选，落败后也曾为加拿大保守党助选。他过去曾是加拿大皇家骑警的一员，因威胁前妻被解职。但他一直坚称自己是清白的。

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（Radio-Canada，Andrey Neveu）

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