美国仍然是需要加拿大小心对付的大象：拜登上台后的加美关系

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2016年12月，即将卸任的美国副总统拜登访问加拿大，不仅和特鲁多等一众联邦官员举行会谈，还见了当时正好在首都开会的各省省长和原住民领袖。他对省长们表示，加拿大和美国之间的关系是全世界最重要、最牢固、同时也是最复杂的双边关系之一。两个国家在所有方面彼此相连，“我们的人民，我们的经济，我们的环境。”

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四年过去，拜登即将作为美国总统重返白宫。过去几年多有波折的加美关系，在他治下是否会重新变得和谐起来呢？几乎所有分析人士的回答都是肯定的。不过他们在表示乐观后，多半会加上一个“但是……”。

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拜登与加拿大的关系

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CBC记者Chris Hall报道说，拜登的第一任妻子奈丽亚（Neilia Hunter Biden）的祖父母是加拿大安大略省人。她在因车祸去世前，经常携家人来加拿大探亲游玩。拜登四年前到访渥太华时在主人为他举行的晚宴上说，他的两个儿子小时候的理想是加入加拿大皇家骑警。

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拜登的搭档、未来的副总统卡玛拉.哈里斯（Kamala Harris，中文名贺锦丽）曾在加拿大度过六年。她在12岁时随母亲从美国搬到魁北克省蒙特利尔市，在这里上完高中。

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可以想见，今后几年，加美领导人不太可能像在2018年七国峰会后那样公开互相抨击，拜登及其手下官员也不会以国家安全为由对加拿大钢铝材征收高额关税。渥太华大学公共与国际事务学院教授帕里斯（Roland Paris）曾经担任特鲁多的外交政策顾问。他在接受CBC采访时预测说，在某些领域，拜登政府的立场会和加拿大更接近，例如气候变化，例如支援盟国，维护人权等等。

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拜登的贸易保护主义

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但是帕里斯也指出，加拿大政府必须看清，民主党从传统上来说比共和党更倾向于贸易保护主义。拜登竞选纲领中的经济构想是“民族主义”的。他的经济恢复计划仍然包括鼓励购买美国产品，把制造业供应链迁回美国等措施。虽然他的绿色经济思路与加拿大相似，但是他打算取消对基斯通输油管的批准，此举被视为对阿尔伯塔省石油工业的打击。

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另外，尽管他曾担任参议员多年，还曾两度担任美国国会外交委员会主席，但似乎从来没有考虑过解决加美之间漫长的软木贸易纠纷。

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凡此种种，意味着加拿大如果想继续在美国市场占有一席之地，就仍然需要抖擞精神与拜登政府周旋。已故加拿大前总理老特鲁多曾说，与美国做邻居就像“在大象身边睡觉”。不论谁当总统，美国仍然是那头大象。

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“美国回来了”：拜登在外交上将更加注重与盟国合作

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拜登本星期在宣布外交政策和国家安全官员任命时说：“这个团队所反映出的事实是，美国回来了。…… 这个团队表明我的核心信念，即美国在与盟国并肩合作时最强大。”美国将重返巴黎气候协定和世界卫生组织。

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帕里斯认为，拜登在外交政策上将抛弃“美国优先”的主张，美国与包括加拿大在内的盟国的关系将得到改善。

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（CBC News, ChrisHall，Alexander Panetta)

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