加拿大移民部刊登面向香港人的移民申请渠道汇总

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加拿大移民部星期五（11月27日）在其官方网站上登出面向香港人的移民申请渠道汇总。除了本月已宣布过的工作许可和避难申请等新政策外，也介绍了现行移民政策中申请人可以选择的其他方式和为港人提供便利的一些改动。

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新政策

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在过去五年中毕业于高等院校的香港人将可以申请开放式工作许可。该许可有效期三年，无需获得雇主聘书就可以申请，抵达加拿大后可从事不同工作，并申请永久居留权。

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另外，从2021年开始，符合移民部最低语言和学历标准、拥有加拿大工作经验的香港人将可以通过另一个新项目申请移民。

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加拿大政府将加大力度吸引香港年轻人来加拿大留学，为他们提交申请提供便利。他们毕业后可直接申请永久居留权。

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已经在加拿大的香港人延签证的费用被暂时免除。同时移民部为加快审理香港人的永久居留权申请增加了人力物力。

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已有渠道

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移民部将为香港申请人恢复因疫情停止的“加拿大国际资历”（IEC）项目。根据香港过去与加拿大签订的“打工度假协定”，18-35岁的港人可以在加拿大为任何雇主工作。只要获得聘书，他们可以不受疫情期间的旅行限制进入加拿大。

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高学历、英语流利的香港专业人士可利用“快速移民通道”申请永久居留权。另一个选择是各省的“省级提名项目”。获得省级提名并通过体检和安检后即可申请永久居留权。

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已有香港人开始向加拿大申请难民身份。已经离开香港的港人可以通过现有的难民担保项目从其他国家提出申请。

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（CIC News, Alexandra Miekus）

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