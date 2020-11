加拿大将如何处理被按照香港国安法定罪的香港移民、难民申请人？

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站:www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

加拿大政府上周宣布将设立一种面向香港的工作签证,为那些受过高等教育的香港年轻人移民加拿大开辟特别通道。另外,一些香港人的难民申请也在审理中。但无论是办移民还是申请难民都有犯罪记录调查。那些根据香港国安法被逮捕或指控过的香港人,是否也能被加拿大接受呢?据《环球邮报》报道,加拿大移民部长门蒂西诺(Marco Mendicino)本周在一次众议院加中关系委员会的会议上被反对党议员反复追问这个问题。

门蒂西诺在开场白中说,加拿大政府不会仅仅因为工签申请人或难民申请人被按照香港国安法指控就拒绝他们。因参加和平抗议活动而被定罪也不会影响他们的申请。

香港国安法涵盖的罪名包括分裂国家,颠覆国家政权,恐怖活动和勾结外部势力。该法引起的最大争议之一是这些罪名定义过于模糊,存在太大的灰色地带可供自由发挥。

自2019年6月反对修订《逃犯条例》的抗议到今年反对香港国安法的抗议,被拘捕过的香港人已超过万人。他们当中有2400多人受到正式指控。在香港国安法实施以前,示威者被指控的最常见的罪名是“暴动”和“非法集会”。

门蒂西诺表示,如果香港申请人在加拿大以外被指控或定罪,而他们的罪名按照加拿大法律不成立的话,他们的申请就不会因此被拒绝。但是反对党议员问道,“暴动”和“非法集会”这样的罪名,在加拿大刑法里也是存在的。那么移民部碰到被指控这类罪名的香港申请人将怎样处理呢?

门蒂西诺说,他能向委员会说明的只是大原则,具体的审理决定要由负责的公务员作出。

反对党议员对他的回答并不满意。保守党移民事务评论员丹乔(Raquel Dancho)说,她希望移民部长作出更明确的承诺。“我们要么站在要求民主、反对中共政权的示威者一边,要么站在另一边。他们曾经享有和加拿大人一样的自由,现在正在被剥夺这些自由。难道我们不应该尽力帮助他们吗?”

加拿大可能仿照苏联时期的做法

温哥华的移民律师库兰(Richard Kurland)在接受《环邮》采访时分析说,在目前的情况下,加拿大不太可能把香港法律中的罪名和加拿大法律中的罪名等同看待。负责审理难民申请的移民难民委员会可能会重新启用当年审理苏联人难民申请的做法,评估他们被指控到底是因为刑事犯罪还是出于政治原因。

新的香港人工作签证有效期为三年,面向在过去五年中从高等院校毕业的港人。它是“开放式”的,意即不受限于一个职位。申请者不需要先获得雇主的聘书,可以在到达加拿大之后再找工作。

另外,由于来自香港的留学申请增加,加拿大政府也将加快批准港人的学习签证。

民调显示有大约40%的香港人有意离开。在加拿大之前,英国、澳大利亚、日本和台湾等地已经推出吸引香港人才的新政策。

(Global and Mail, Steven Chase, The Associated Press, CBC News)

