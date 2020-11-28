加拿大Tessa、Scott等体育明星获加拿大勋章

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加拿大几位获得过奥运会金牌的体育选手成为加拿大勋章获得者。

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在加拿大总督府发布的2020年获得加拿大勋章的114人的名单中，有2018年韩国冬奥会冰上舞蹈金牌获得者Tessa Virtue和Scott Moir，他们在平昌奥运会冰上舞蹈决赛中完美的表现让他们成了加拿大千万民众心目中的明星。

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今年获得加拿大勋章的还有在1992年西班牙巴塞罗那奥运会赢得男子仰泳金牌的加拿大选手Mark Tewksbury，他获得的是加拿大最高荣誉勋章，这是加拿大勋章三个等级中的最高级别勋章。

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Mark Tewksbury几十年来不但致力于提高加拿大奥林匹克运动的水平，而且在1998年公开自己同性恋性取向后，多年来致力于加拿大LGBTQ不同性取向群体的维权活动。

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除了上述三名加拿大奥运金牌选手获得了今年加拿大勋章之外，加拿大体育界的几位知名人物也获得今年颁发的加拿大勋章。他们是前奥运女子划船选手Sandra Kirby，冰球运动体育记者Brian McFarlane，残奥会加拿大女子轮椅篮球队教练Tim Frick。

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