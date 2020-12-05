印度指责特鲁多的讲话在煽动极端势力

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印度指责加拿大自由党联邦政府总理特鲁多关于农民示威的言论在挑动印度极端势力的反政府行动、在严重伤害两国的双边关系。

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印度外交部星期五发表声明说，印度外交部在召见加拿大驻印度大使时明确表示，加拿大总理特鲁多、加拿大政府一些部长和议会一些议员对印度农民示威问题指手画脚的言论是不可接受的、是对印度内政的干涉，起到了鼓励极端势力在印度驻加拿大一些城市使领馆外示威、威胁使领馆官员人身安全的作用。

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印度总理莫迪政府的新法规准许印度农民自行销售其农产品并自行选择农产品的售价，而过去印度的农产品由印度政府按照固定价格收购。

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莫迪政府的这一农产品自由化法案引发了大规模农民示威，不少印度农民担心失去政府农产品固定价格的保护会让个体农民成为大公司垄断和国际市场竞争的牺牲品。

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印度警方使用高压水枪、催泪弹和警棍驱散示威农民。

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加拿大总理特鲁多本周对印度警方暴力对付农民示威者的行为表示了关切，强调加拿大一贯支持世界所有国家人民和平示威表达自己诉求的权利。

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RCI with Kathleen Harris · CBC News

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