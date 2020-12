美国最高法院拒绝听取德州提出的选举违宪案

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站:www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

星期五,美国最高法院做出的不听取德克萨斯州提出的四个州选举出现违宪行为的诉讼案,这让原来对最高法院寄予厚望的共和党总统特朗普和其支持者们感到非常失望。

特朗普在德州检察长把官司打到最高法院时曾发推说,德克萨斯州以大选投票出现违宪行为为由把乔治亚、密歇根、宾夕法尼亚和威斯康星州告上最高法院是“放大招”。

特朗普获得多数选票的18个州、美国众议院中共和党众议员中的126名议员和特朗普本人都签署了德克萨斯州状告乔治亚、密歇根、宾夕法尼亚和威斯康星州选举违宪的最高法院诉讼案。

而拜登获胜的22个州和哥伦比亚特区则签名要求最高法院否决试图推翻大选结果的诉讼案。

有分析家认为,在最高法院拒绝听取大选违宪案之后,在下个星期一美国各州的选举人将投票正式确认下届总统的情况下,特朗普翻盘的机会几乎已不复存在。但美国2020总统大选带来的政治分裂问题会长期继续下去。

RCI with The Associated Press、CBC News

