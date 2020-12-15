去加拿大偏远地区和北方地区工作： 加拿大修改相关试行移民项目

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加拿大移民部长门蒂西诺（Marco Mendicino）星期一（12月14日）宣布，移民部将对“偏远地区和北方地区移民试行项目（RNIP）做出修改，在对申请人的工作经验要求上采取比较灵活的做法。

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该项目对申请人至少有连续一年工作经验的要求现在改为在三年内累计一年，大约1560个小时。也就是说，申请人在提出申请之前的三年当中可以多次中断工作。这个改动可以让做临时工的人或因疫情不得不中断工作的人也可以提出申请。

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但是申请人仍然需要满足其他要求，例如必须首先获得当地政府推荐。而获得推荐的前提是在当地获得聘用。

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RNIP旨在为加拿大小城市和北方地区吸引当地所需的技术人才和劳动力，同时为移民申请人提供一个获得加拿大永久居留权的途径。不论是从思路上还是在具体实施上，该项目实际上与各省实行的省级移民提名项目类似，都是把移民接收与当地的劳动力需要挂钩，只是移民部的合作方从省级政府变成了市政当局。

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安大略省苏圣玛丽市通过RNIP招来两名护士

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门蒂西诺和主管中小城市经济发展的内阁部长蒙塞夫（Maryam Monsef）选在安大略省苏圣玛丽市宣布修改RNIP的消息。这是因为苏圣玛丽是通过该项目迎来新移民的第一个城市。门蒂西诺说，他非常高兴能够欢迎在这里安家的两名护士，并感谢他们在疫情中的付出。

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他说，移民在加拿大医疗机构和养老系统中发挥着重要作用。加拿大的护士和助理护士中有四分之一是移民。在家庭医生和药剂师中移民的比例更高，占到三分之一。

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目前有十一个城市/地区与RNIP合作

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RNIP自去年六月起开始实行，首批合作城市与地区有五个在安大略省，两个在曼尼托巴省，两个在BC 省，萨斯喀彻温省和阿尔伯塔省各有一个。

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安大略省：

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North Bay

Sudbury

Thunder Bay

Timmins

Sault Ste. Marie

曼尼托巴省

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Brandon

Altona/Rhineland

萨斯喀彻温省

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Moose Jaw

阿尔伯塔省

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Claresholm

BC省

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Vernon

West Kootenay

关键还是要找到工作

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申请人首先要符合加拿大移民部在学历或资历、语言水平和经济能力等方面对一般技术移民的要求，同时其专业和能力应符合所选择城市或地区的需要，并愿意在当地定居。申请人在RNIP的伙伴城市或地区找到符合要求的工作后，就可以向当地政府提出申请。当地政府如接受申请，就会向联邦移民局提出推荐。

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加拿大移民部近年来推出的类似试行项目还包括“加东移民项目”和 “农产品业移民项目”，香港实施国安法后又推出港人移民项目，例如面向在过去五年内毕业的香港大学生的快速移民通道。

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