加拿大广播公司评选出2020年优秀作品, 最佳小说类作品描写移民生活

今年民生多艰,但是对于喜欢阅读的人来说却是好年景。加拿大广播公司(CBC)刚刚评选出2020年各类书籍中的最优秀作品。被评为最佳小说类作品的是刚刚获得加拿大吉勒文学奖的短篇小说集《怎么念knife》(How to Pronounce Knife) 。它的作者是多伦多的老挝裔作家塔马翁撒(Souvankham Thammavongsa)。

塔马翁撒今年42岁,出生在泰国廊开的难民营,幼时随父母来到加拿大。她的创作过去以诗歌为主,自2003年起出版过四本诗集,其中两本获奖,一部被拍成同名短片。她近年来开始尝试创作短篇小说。《怎么念knife)是她的第一本小说类作品。此前她在杂志上单独发表的作品曾获美国的欧.亨利文学奖。

CBC 评选的其他类作品包括非小说,诗歌,连环画,青少年读物和绘本。

最佳非小说类作品:

Desmond Cole: The Skin We Are In

最佳诗歌类作品:

Bertrand Bickersteth: The Response of Weeds

最佳连环画:

Walter Scott:Wendy, Master of Art

最佳青少年读物:

Sheena Kamal: Fight Like a Girl

最佳绘本:

Fan Brothers: The Barnabus Project

(RCI with CBC Books)

