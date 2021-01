印尼一架载62人的航班飞机在海峡上空失联

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站:www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

星期六下午印度尼西亚Sriwijaya Air航空公司一架波音737-500型客机在从雅加达机场起飞后四十多分钟从雷达监视屏幕上消失,当时机上有56名乘客和6名机组人员。

Sriwijaya Air182号航班从雅加达飞往West Kalimantan省省会城市Pontianak,其正常的飞行时间是90分钟。

印度尼西亚交通部发言人Adita Irawati说,海上搜救工作正在进行。

印尼媒体报道说,当地时间星期六下午有渔民在海上发现金属物体,似乎是飞机上的残骸。

印度尼西亚过去几年多次发生恶性陆海空交通事故,海上轮渡载人过多、交通工具老旧、交通安全标准缺乏落实被认为是主要原因。

不过,2018年10月印尼Lion Air民航公司一架737 MAX 8新型客机起飞后不久坠毁、机上189人全部遇难的空难被认为与波音公司的设计和制造缺陷有关。

RCI with The Associated Press、CBC News

