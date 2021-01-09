印度尼西亚Sriwijaya Air航空公司的182航班起飞后在海峡上空从雷达图像上失踪 (Flightradar24.com via AP)

印尼一架载62人的航班飞机在海峡上空失联

作者 方华 |
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发表 2021年1月9日（星期六）09:43
更新 2021年1月9日（星期六）10:38

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星期六下午印度尼西亚Sriwijaya Air航空公司一架波音737-500型客机在从雅加达机场起飞后四十多分钟从雷达监视屏幕上消失，当时机上有56名乘客和6名机组人员。

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Sriwijaya Air182号航班从雅加达飞往West Kalimantan省省会城市Pontianak，其正常的飞行时间是90分钟。

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印度尼西亚交通部发言人Adita Irawati说，海上搜救工作正在进行。

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印尼媒体报道说，当地时间星期六下午有渔民在海上发现金属物体，似乎是飞机上的残骸。

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印度尼西亚过去几年多次发生恶性陆海空交通事故，海上轮渡载人过多、交通工具老旧、交通安全标准缺乏落实被认为是主要原因。

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不过，2018年10月印尼Lion Air民航公司一架737 MAX 8新型客机起飞后不久坠毁、机上189人全部遇难的空难被认为与波音公司的设计和制造缺陷有关。 

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