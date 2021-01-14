加拿大开始禁止从中国进口违背人权的“强迫劳动”产品

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加拿大联邦政府宣布了一系列新措施，要求加拿大的公司企业避免卷入中国在新疆的侵犯人权行为，包括不得购买“强迫劳动”生产的产品。

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这些措施要求在新疆地区开展业务的加拿大公司，注意那些有可能被中国当局用于监视、镇压、任意拘留或强迫劳动的产品，以停止向中国出口；同时也不要购买和进口那些靠强迫劳动生产的商品。

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加拿大在2019年向中国出口230亿美元的商品，从中国的进口额则为750亿美元。

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加拿大外交部在发布的新闻稿中说：“任何人都不应因其宗教或种族而受到虐待。加拿大正在深切关注中国当局在新疆大规模地任意拘留和虐待维吾尔族和其他少数民族”。

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外交部发言人说，采取这一行动一方面是根据联邦议会的要求，另一方面也是鉴于国际社会对中国政府新疆政策的批评而采取的初步措施。加拿大还没有对参与迫害的中国官员实施“马格尼茨基法案”制裁。

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去年秋天，加拿大下议院“国际人权委员会”发布的一份报告指，中国对新疆穆斯林少数群体的迫害显然是对人权的侵犯，旨在“消灭维吾尔族的文化和宗教”。

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实际上，联合国人权委员会的专家和人权活动人士在2019年2月就公布消息说，在中国新疆，有超过一百万的维吾尔族人、哈萨克人等少数民族被任意关进类似集中营的“培训中心”，对他们进行政治灌输。虽然中国声称，这些中心旨在打击极端主义和教授职业技能。但从那里逃出来的居民和维权团体表示，这些中心针对的目标是伊斯兰教、少数民族语言和文化。

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去年10月，多个国际组织又共同发表声明，指责中国强迫成千上万的维吾尔人和其他少数民族手工采摘棉花。中国广阔的西部省份生产的棉花占中国棉花总产量的85％，占全球棉花供应量的20％。这些棉花销往全球，成为一些时尚品牌的原料。

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华盛顿智囊机构“全球政策中心”在2020年12月的一份报告也提到，新疆的出产的棉花很大部分都来自于“强迫劳动”。

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加拿大外交部在新闻稿中说，加拿大禁止进口那些“强迫劳动”生产的商品，也是在履行加拿大-美国-墨西哥贸易协定（CUSMA）规定的义务。

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新规定还要求在新疆有业务的加拿大公司签署声明，承认他们了解那里的人权状况，并保证对中国供应商进行调查，以确保不再购买已知是“强迫劳动”生产的产品。

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加拿大全球事务部也同时发布了商业咨询信息，警告加拿大企业卷入与强迫劳动有关的供应链会面临法律和声誉风险。

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加拿大此项新措施是与英国同时实施的。英国的规定中还包括对未遵守规定的公司处以罚款。

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