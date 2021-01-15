因纽特社区现金抽奖鼓励居民接种新冠疫苗

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加拿大北方三个特区之一的努纳武特去年年底爆发COVID-19病毒肺炎疫情，区内疫情最严重的是Arviat镇。

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Arviat镇星期三收到加拿大政府配送的莫德纳新冠病毒疫苗，从星期四开始为当地居民注射新冠疫苗，注射工作预计在1月18日结束。

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虽然人口以因纽特人为主的努纳武特特区现在已经没有新的新冠病毒确诊病例，但在去年年底疫情高峰时曾经有266人染疫，其中Arviat镇就有222人确诊，一人死于COVID-19病毒肺炎。

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为了鼓励Arviat的三千名居民接种COVID-19病毒疫苗，镇政府采取了对接受疫苗注射的居民提供现金抽奖机会的鼓励性做法，一共有5个现金奖，每个现金奖是2千加元。

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抽奖在1月19日举行，抽奖结果将在当地广播电台节目和脸书上公布。

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加拿大联邦政府把边远地区土著居民列在首批接受COVID-19病毒肺炎疫苗注射优先群体的名单上。

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RCI with Beth Brown · CBC News

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