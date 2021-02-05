加拿大演员普卢默去世，曾在《音乐之声》中扮演上校

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加拿大演员克里斯多夫. 普卢默（Chrisitopher Plummer）星期五（2月5日）去世，享年81岁。他在长达七十年的演员生涯中扮演了许多电影和电视剧角色，其中最著名的是1965年的好莱坞电影《音乐之声》中的特拉普上校。

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普卢默1929年出生在多伦多，是加拿大第3任总理艾伯特（John Abbott）的曾外孙。他出生后不久父母离婚，被母亲带到蒙特利尔生活。他在蒙特利尔发现了自己对表演的爱好。高中毕业后，他先后在蒙特利尔和渥太华演话剧。上世纪五十年代，他去美国巡演，开始踏足美国电影界。

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他多次出演加拿大电影。魁北克导演卡纽尔（Erik Canuel）回忆说，与普卢默合作是他一生中最难忘的经历之一。

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普卢默在《初学者》（Beginners，2010）中扮演的父亲角色为他赢得了金球奖和奥斯卡奖的最佳男配角奖，成为奥斯卡历史上年龄最大的获奖者。

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（CBC News， Chris Iorfida， Radio-Canada）

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