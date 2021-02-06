美国拜登政府欲联合盟国抵制华为公司

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美国拜登政府上台后继续对华为为首的中资公司持强硬立场，认为华为公司对美国的国家安全构成威胁，需要在国际上联合盟国共同对抗和封杀华为。

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拜登提名的商业部长Gina Raimondo在参议院审议对她的任命时被要求明确回答如何看待中国华为公司的问题。

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Gina Raimondo对此发表书面声明说，她认为没有理由把华为和其它中国公司从美国制裁清单上删除，不应该让不受信任的中国公司加入美国的电讯网络，来自不受信任制造商的电讯设备是对美国和盟国安全的威胁，并计划在这个问题上与盟国进行合作以确保各自的电讯网络使用可信任的本国和盟国制造商的产品。

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观察家们指出，虽然美国拜登政府取代了特朗普政府，但加拿大在是否批准中国华为公司参加建设加拿大5G电讯网络的问题上继续受到美国政府的压力，要加拿大不要使用华为公司的电讯网络设备。

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加拿大是“五眼情报同盟”成员国中唯一一个还没有做出决定禁止或限制使用华为公司电讯设备的国家。

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华为加拿大分公司副总裁Morgan Elliot认为，对华为公司电讯设备构成安全威胁的指责毫无根据、完全是出于政治目的、而且在危害国际贸易和供货系统。

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RCI with Alexander Panetta · CBC News

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