世卫一专家说中国拒绝提供新冠病人原始资料

刚刚结束在中国武汉实地调查COVID-19病毒肺炎起源问题的世界卫生组织专家组的一位成员、澳大利亚传染病专家Dominic Dwyer说,中国方面拒绝提供疫情初期174位病人的原始资料,只同意提供这些病人的资料摘要。

世界卫生组织前往中国武汉调查新冠病毒起源的行动本来就已一拖再拖,好容易等来世卫专家组被准许进入武汉市进行调查,现在又出现不提供原始资料的问题。

已经返回澳大利亚悉尼、正在进行14天隔离防疫的Dominic Dwyer通过视频告诉记者说,他们为了保护患者隐私同意将索要资料匿名化,但要求得到当时医生对病人问诊时问了哪些问题、病人的回答、医生和传染病专家对病人的回答是如何进行分析的等原始资料。

Dominic Dwyer说,世卫专家组索要的这些原始资料是对任何传染病起源问题调查的一个组成部分;由于新冠病毒肺炎在武汉爆发时最初的174位感染者中有一半人没有接触过武汉海鲜市场,而武汉海鲜市场被认为是COVID-19病毒肺炎的发源地,所以得到对这些初始病人问诊的原始资料就更加重要。

Dominic Dwyer说他无法回答或评论为什么世界卫生组织专家组未能得到其索要的上述原始资料的问题。

RCI with The Associated Press、CBC News

