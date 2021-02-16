加拿大移民部正在考虑给予被冤枉的黑人留学生永久居留权

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蒙特利尔市的黑人留学生卡马拉（Mamadi Camara）上个月被认错人的警方逮捕并关押六天。目前他的罪名已被撤销，警察局长也已登门道歉。Radio-Canada的消息来源说，加拿大移民部正在考虑以人道理由给予他永久居留权的可能性。

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星期二（2月16日）在加拿大众议院，各党议员一致通过了由魁北克党团提出的要求移民部长批准卡马拉永久居留权的议案。同时在魁北克省议会，无党派议员弗尔涅（Catherine Fournier）提出的同类动议也获得了通过。

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事件回放

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31岁的卡马拉来自几内亚，在蒙特利尔工学院电子工程系攻读博士学位，同时在该校实验室兼职。1月28日下午在蒙特利尔市北部城区，一名警察在巡逻时遇袭。攻击者从后面发难，打伤警察并抢走了他的武器，然后开车逃跑。目击这一幕的卡马拉立刻打电话报警。一名警察很快到达现场，查验了卡马拉的身份后让他离开，此时他在警方记录中还是目击者。但由于受伤警察的错误指认，警方飞速派人赶到卡马拉的住所，封锁了整条街。几分钟后卡马拉到达，被拦在警戒线外。警察发现他的车后立刻冲过来逮捕了他。

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暴力袭警是罕见的恶性案件，而且袭击者手里还有抢来的武器。因此警察如临大敌。卡马拉的律师杜弗莱纳-勒米尔（Virginie Dufresne-Lemire）事后接受采访时说，卡马拉是被警察抓住肩膀从车窗里拖出来的，然后他被按在地上，一个警察用脚踩住他的头。他被送到拘留中心时，所有看守严阵以待。卡马拉说，这次经历使他受到极大的刺激。他和真正的罪犯共处一个囚室，整整六天没能和家人联系。

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他被指控谋杀未遂和袭警等四项罪名。但是新的证据很快出现。现场的交通监控摄像头拍到了另一辆车。它慢慢在旁边的一条小街停下，一个男子走下车，悄悄靠近背对他的警察。蒙市警察局长卡隆（Sylvain Caron）在几天后的新闻发布会上说，在一项“关键物证”上提取的DNA也证明了卡马拉的无辜。

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2月3日，公诉人在第一次开庭时宣布撤销指控，卡马拉当庭获释。2月5日，警察局长向他和他的家人正式道歉，但是否认此事有种族因素。2月10日，魁北克省政府宣布对此事进行调查。

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希望以人道理由获得永久居留权特批

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卡马拉的学生签证将在五月中旬到期，但尚未完成论文。Radio-Canada从消息来源处得知，他已经向联邦政府和魁省政府提出申请，希望以人道理由获得永久居留权。

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实际上，有本地工作经验的外国留学生可以通过加拿大目前为专业人员设立的快速移民通道申请永久居留权。卡马拉的移民律师克里什-里瓦（Guillaume Cliche-Rivard）说，在此事发生前，卡马拉的生活井井有条，他计划完成学业，找一份工作。他的妻子已经怀孕，夫妇俩正在等待一对双胞胎的出生。但是这场飞来横祸使他受到强烈的精神刺激，至今处于焦虑之中。

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卡马拉被捕后被蒙特利尔工学院停职。现在校方表示愿意恢复他的职位，但是卡马拉暂时无法重返实验室。

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根据加拿大移民法，联邦移民部长可以基于人道理由行使自由裁量权批准永久居民身份。

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在魁北克省议会提出支持卡马拉动议的弗尔涅说，卡马拉受到的冤屈给他造成莫大伤害。让他解决身份问题，摆脱悬在头顶的达摩克利斯之剑，多少可以弥补这个“可怕的错误”。

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目前公民权益团体和卡马拉的律师提出的疑问包括：警方对待卡马拉的方式是否受到种族偏见影响？为何在看到监控录像后仍然监禁他？卡马拉在被捕后被审讯四个半小时，详细讲述了当时情况，为何警方只听取被袭击警察的一面之词？

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袭警案的调查还在进行。目前警察已经找到被嫌疑人丢弃的车。这辆车在此案发生几天前被窃。目前还不清楚嫌疑人是否专为袭击警察偷了这辆车。

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（RCI with Radio-Canada, La Presse )

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