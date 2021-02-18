NASA“毅力号”火星车成功登陆火星，加拿大工程师参与项目

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在经过将近七个月的飞行后，美国国家航空航天局（NASA）的“毅力号”火星车在加东时间下午15点55分在火星表面成功着陆。它自去年7月30日在弗罗里达卡纳维拉尔角升空后，飞行了4亿6千8百万公里才得以拜访这个构造与地球相似的太阳系“邻居”。

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这是人类太空探索中非常重要的一天。“毅力号”着陆那一刻，NASA指挥中心里一片欢呼。通过视频观看全程的加拿大航天署科学家哈尔缇金（Tim Haltigin）禁不住流下了眼泪。他在接受CBC采访时说，这个成就背后是无数航天科学家的心血，它对人类的未来意义重大。

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“不成功则成仁”的着陆

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着陆是“毅力号”这次火星之行最危险和最关键的一部分。从进入火星大气层到着陆这段时间被称为“恐怖七分种”。今天地球与火星之间的距离接近两亿公里，无线电信号至少需要11分钟才能跨越这段距离。也就是说，地面指挥中心完全帮不上忙，只能靠火星车上的飞行计算机自动计算距离和打开降落伞的时间，并根据地面情况在500米的范围内选择最佳着陆点。

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上个星期，阿联酋的“希望号”火星探测器和中国的“天问一号”分别在2月9日和10日进入环火星轨道。“希望号”的任务主要是研究火星大气层，并无着陆计划。“天问一号”计划在今年五月中旬着陆。

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为NASA所研发的最精密机械装置

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“毅力号”火星车造价24亿美元。它靠一个极小的核反应堆提供动力，整个火星车的体积如同一辆普通轿车，只有3米长，2.7米宽，但却有一条2.2米长的机械臂和三个机器人，并且有一架微型直升机护驾。它还装了23架照相机和两个声音传感器。这是它的眼睛和耳朵。它有六个轮子，可以轻易地在岩石间移动。它的速度极慢，一天大约能移动两百米。

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但是它此行目的不是赛跑，而是采集岩石和土壤样本。它着陆的陨击坑曾经是一个湖泊。如果火星上有过生命，湖泊的沉积物中会留下痕迹。“毅力号”带了43个样品试管。三个机器人将负责采集和存储土石样本。这些样本必须在完全无菌无污染的情况下密封起来，因此需要三个小伙伴准确无误的密切协作。它们是NASA迄今为止研发并送进太空的最复杂、最精密的机械装置。

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它们采集的样本将被存放在火星上。NASA计划在2026年发射火星轨道器和着陆器，在2031年带回这些样本。

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加拿大工程师参与项目

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来自魁北克省的法拉.艾里贝（Farah Alibay）是指挥”毅力号“的工程师之一。她在接受Radio-Canada采访时试图用最简单的语言解释她的工作：“就是不要让它在火星上丢了。”

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另外，阿尔伯塔大学的地质学家克里斯.赫德（Chris Herd）将和一位美国同行一起负责研究火星土壤和岩石的样本。加拿大自动化专家雷蒙.弗朗西斯（Raymond Francis）在NASA总部的实验室参与这次火星登陆行动涉及到自动化研究。

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艾里贝说，这个项目并不仅仅是科技探索。地球以外是否有生命？这是一个千百年来人类不断提出的问题。如果在火星上真的发现生命迹象，那么接下来的问题就是：这些生命和地球上的生命相同吗？它们起源何处？如何发展？又是如何消失的？

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（RCI with CBC News,Radio-Canada, AFP）

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