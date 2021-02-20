加拿大伦敦市许多人签名要求撤下反华文字

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加拿大安大略省南部伦敦市的Ale House酒吧喜欢在其字幕板上登出会引起争议的言论，其星期四登出的一条言论引发了不少伦敦市居民的联名反对。

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这条言论说，“福特先生，历史会证明封锁防疫给民众带来的损害甚于中国病毒带来的伤害！”

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这条言论立刻在社交媒体上引起一片谴责之声。星期四早上有人发起签名请愿活动，呼吁民众踊跃签名要求市长Ed Holder采取行动强迫Ale House酒吧取消其上述言论。到星期四下午已经有超过5千人签名。

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星期四中午，Ale House酒吧对其字幕板上的言论进行了修改，改成“我们热爱中国人民但讨厌共产党中国政府搞的种族灭绝和中国病毒”。

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在伦敦市居住已经十年的Jina Zhang说，公开使用“中国病毒”这样的词汇是反对亚裔、仇恨少数族裔的行为。

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伦敦市黑人维权组织Black Lives Matter负责人Alexandra Kane表示，Ale House酒吧星期四登出的种族歧视性言论不应被准许公开发表，这是仇恨言论。

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加拿大广播公司记者用打电话、发电子邮件、到访酒吧等方式尝试与酒吧老板Alex Petro联系，请他就星期四字幕板上的言论发表看法，但都未获得成功。

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伦敦市政府星期四表示，这件事超出了负责落实市府法规的部门的职责范围，已经把这件事交给警方调查处理。

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RCI with Sara Jabakhanji · CBC News

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