加拿大医生协会首次选出土著人担任主席

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加拿大医生协会不但选出了新主席Alika Lafontaine、而且这还是首次选出一位土著人担任主席。

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Alika Lafontaine来自萨斯喀彻温省南部Treaty 4 Territory土著人保留区，有Anishinaabe、 Cree、和Metis土著人血统。

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Alika Lafontaine在此之前是阿尔伯塔省北部Grande Prairie地区的麻醉医生，他担任加拿大医生协会主席的任期是2022-2023年。不过，这一选举结果还要在2021年8月份加拿大医生协会大会上正式确认。

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过去一段时间加拿大媒体多次报道了加拿大公费医疗系统歧视土著人的事件。Alika Lafontaine医生说他在担任加拿大医生协会主席期间有两个要重点处理的事情，一是医疗系统中的歧视问题、二是全国统一标准发放医生执照的问题。

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RCI with Richard Raycraft · CBC News

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