加拿大将收到更多辉瑞疫苗, 特鲁多谈 “疫苗护照” 问题

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星期五 ( 3 月 12 日), 加拿大总理贾斯汀·特鲁多（Justin Trudeau）在一个新闻发布会上宣布，在 3 月 22 日至 5 月 10 日之间, 加拿大将每周至少接到一百万剂辉瑞-BioNTech 公司 (Pfizer-BioNTech) 的 COVID-19 疫苗。

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在加拿大卫生部已经批准的 4 种新冠疫苗中, 辉瑞的疫苗效率高达 95%.

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出国旅行的 “疫苗护照”

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在新闻发布会上, 特鲁多还谈到了有关对已接种 COVID-19 疫苗的人发放 “疫苗护照” 的问题。

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加拿大广播公司报道说, 特鲁多似乎对出国旅行的人需要持有 “疫苗接种证明” 的问题很感兴趣，但对于在国内进入某些场所 (例如餐厅或音乐厅等）也需要类似证明的问题不大同意.

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他说, 在世界上, 早就有国家要求入境者必须出示某种疫苗接种证明才能入境, 比如针对某些热带病的疫苗接种证明 , […] 因此，这是一种已经很成熟的做法。

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他说, 各国都正在积极探索有关 “新冠疫苗护照” 的问题，加拿大也在参与讨论。

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国内区别对待有可能引发歧视

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特鲁多接着说, 但是，在我们自己的国家之内, 如果对接种了疫苗和不能或不愿接种疫苗的人区别对待，那就存在公平和正义的问题，有可能造成歧视。

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加拿大总理贾斯汀·特鲁多（Justin Trudeau）表示:

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我清楚, 我们敦促和鼓励每个人都接种疫苗, 这是我们度过这场危机的途径。但是，我们必须考虑到那些由于医疗状况和现实情况而不可能接种疫苗的人们。 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

不过, 关于 “疫苗护照” 问题, 贾斯汀·特鲁多（Justin Trudeau）说, 尚未就此问题做出任何决定。他表示:

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我没有排除任何可能, 我们将关注今后几个月的情况，决定如何能在恢复一定程度正常的同时, 尽可能多地保护加拿大人。 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

(Radio-Canada)

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