安大略省政府公共服务部门将逐步淘汰老式传真机

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许多人觉得传真机过时了，不过，在一些领域，尤其是医疗领域，传真机依然顽固地存在着。

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对很多年轻人来说，早已经是使用表情包、短信、和Tik Tok来交流的时代了，但是，在加拿大安大略省政府服务机构，还有部门在使用老式的传真机，一种巨大笨拙，需要连着电话线的机器。

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安大略省财政部长贝斯伦表示，他已经指示该省的公共服务部门，在年底前逐步淘汰1500条传真电话线。

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他还把这种老式传真机与石器时代的打火石相比较。

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现代的新式复印机、扫描机上也有传真的功能。

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不过，社区中一个特别的领域依然使用传真机，那就是医疗部门，包括医院、诊所等。比如，很多医生们还在使用传真机把药方发给药房。

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在过去一年，新冠疫情爆发期，医疗机构发现了传真机的问题，那就是速度太慢，尤其是有大量资料需要传送的时候。

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去年11月，新不伦瑞克省一些病人要登上好几天才能收到医生传来的检测结果。

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不过，也有人觉得，传真机的好处是，不容易被骇客入侵。

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安大略省目前的计划是，逐步在政府服务部门淘汰传真机，但是，还没有透露会用什么来替代传真机。

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