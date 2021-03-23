《环球邮报》记者介绍康明凯案庭审

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

被指控从事间谍活动的前加拿大外交官康明凯（Michael Kovrig）本星期一（3月22日）在北京第二中级人民法院受审。《环球邮报》驻亚洲记者范德克里普（Nathan VanderKlippe）是在法院门口守候的外国记者之一。他随后接受了CBC的越洋采访。他说，媒体记者不能进入法庭，但是他们希望能拍到康明凯进入法庭时的照片。毕竟他已经833天没有被外界见到过。如果押送他的警车的窗户没有被蒙上的话，这也是他被捕两年多来第一次见到铁窗外的世界，树木、街道和行人。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

当然，记者们未能如愿。上个星期五，与康明凯同时被捕、罪名相同的加拿大商人斯帕弗（Michael Spavor）在丹东市中级法院受审，范德克里普等人赶去，只是见到几辆车而已。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

二十多个国家的外交官到场声援

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

不同的是，星期一在北京，法院门外除了严阵以待的警察外，还有二十多名来自不同国家的外交官。他们当然知道自己不会被允许进入法庭旁听。范德克里普说，他们用这个举动来表达对康明凯的声援和对加拿大政府的支持。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

除了加拿大驻华使馆临时代办倪杰民（Jim Nickel）和魁北克首席驻华代表雷平江（Jean-François Lépine）以外，星期一上午聚集在北京法院外的外交官们分别来自爱沙尼亚、瑞典、丹麦、芬兰和英美法德等二十多个国家和欧盟。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

警察不断驱赶记者，不让他们靠近车辆主入口，制止他们采访。有些记者被推搡被踢。范德克里普称当时的情景相当“奇特”。警察们用黄色警戒线把记者聚集的地方围住，然后说他们待在警戒线以内是违反规定的，必须立刻离开。记者们换一个地方，然后又被警察围住。他们最终也不知道康明凯是如何进入法庭的。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

倪杰民在法院外对记者和其他外交官说，按照《维也纳领事关系公约》，领事官员有权旁听本国公民的庭审。中国是该公约的签署国，但是加拿大外交官没有获准旁听康明凯和斯帕弗的庭审。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

另一个加拿大人窃取的“国家机密”

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

中方表示，不允许旁听的理由是此案涉及国家机密。范德克里普说，最糟糕的是，中国法院对国家机密的定义是“非常自由的”。几年前，在丹东从事对朝人道援助的加拿大人加勒特（Kevin Garratt）也被指控窃取中国国家机密，证据之一是他所拍摄的丹东鸭绿江大桥照片。这座桥游客们天天在拍，为什么他拍的照片就变成国家机密了呢？他被告知，从他拍照的角度，拍出来的就是国家机密。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加勒特的案子和斯帕弗一样，也是在丹东中级法院审理的。范德克里普因此根据他获释后的描述来猜测康明凯和斯帕弗受审的情景。加勒特曾回忆说，法庭里只有十人左右。他坐在房间中央，面对三名法官，被禁止和律师交谈，也没有被允许发言为自己辩护，很快被定了罪。“那是非常可怕的体验。”

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

斯帕弗案的审理只用了两个多小时，康明凯案从上午九点到下午6点多，也只用了一天。庭审结束后，两个法院都称将“依法择期宣判”，但范德克里普认为，中方是在等待一个政治上最有利的时机来宣布对两人的判决。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

今年二月份，加拿大等五十八个国家的外长发表声明，谴责把任意拘押当作外交筹码的行为。上个星期，美国政府表示将像营救本国公民一样营救康明凯和斯帕弗。但加拿大前驻华大使赵朴（Guy Saint-Jacques)等分析人士认为，两人何时重获自由取决于华为财务总监孟晚舟引渡案的进展，尽管中国一直否认二者之间的关联。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

2014年6月，加拿大华人苏斌在BC省被捕。美国指控他通过黑客手段搜集美国战机的机密资料，并要求引渡他。当年8月，加勒特夫妇在丹东被捕。2016年3月苏斌在美国认罪，7月被判3年零10个月有期徒刑。9月份，加勒特获释。丹东法院裁定他窃密罪名成立，然后把他驱逐出境。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

（RCI with CBC，Front Burner)

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有www.rcinet.ca微信ID:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

转载本台文章需明确标明出处，包括作者姓名和Radio Canada International。

您无权使用Radio-Canada/CBC，RCI和其他新闻机构的图片。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada