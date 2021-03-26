疫情导致加拿大的冷冻 Pizza 销售火爆

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COVID-19 疫情给许多餐馆带来了致命打击，但却同时给其他一些人提供了机会。
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疫情期间餐馆关门，加拿大人不能去饭馆吃 Pizza了，由此引发的是冷冻 Pizza 的销量大增。
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根据市场研究公司尼尔森（Nielsen）的数据，截至到 3 月中旬，加拿大冷冻 Pizza 的销售额在一年中增长了 20％，在全国范围内达到了 6.5 亿加元。
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企业、餐馆供不应求
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Archie’s Pizza 是马尼托巴省温尼伯郊外的一个做 Pizza 的家族企业，于 1930 年创立，现在已经发展成为一个 Pizza 销售王国。
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Phil Mollot 的祖父于 1930s 创建了 Archie’s Pizza 公司，专门向平原省份的顾客销售冷冻 Pizza. (Trevor Brine/CBC)
公司的现负责人 Phil Mollot 说，去年疫情爆发后的头几个月，公司的 Pizza 月销售量至少比平时多了三倍，现在情况稳定下来，目前的销售额仍然比疫情前高出约 15％。
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多伦多市的一位餐馆老板阿里·汗·拉拉尼（Ali Khan Lalani）表示，疫情刚爆发时，他对自己的餐馆感到非常担心，然而，在食品店里，他发现商店在限制人们购买冷冻 Pizza 的数量，每位顾客最多只能买四个。
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于是，他灵机一动，开始通过自己的餐馆提供 Pizza 自做套盒，配送做 Pizza 的面团、奶酪、西红柿酱等，让人们自己在家烤，结果，餐馆关门三天后他们推出了 Pizza 自做套盒，供不应求。
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疫情爆发后， 多伦多市的一位餐馆老板阿里·汗·拉拉尼（Ali Khan Lalani）决定立刻向出售冷冻 Pizza 饼的业务转型，结果大获成功。(Jacqueline Hansen/CBC)
根据尼尔森（Nielsen）的数据，今年加拿大近四分之三的家庭购买了自做 Pizza 饼。
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美国餐馆业杂杂志 Restaurant Business 的编辑乔纳森·瓦兹（Jonathan Waze）认为，疫情间冷冻 Pizza 生意火爆不足为奇。
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瓦兹说，食品行业的许多商家都在寻求直接面向消费者的销售，疫情给 Pizza 行业提供了一个极好的机会。
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（CBC）
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