美国150万份阿斯利康疫苗3月30日送达加拿大

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加拿大自由党联邦政府公共采购事务部长Anita Anand证实，美国借给加拿大的150万份COVID-19病毒疫苗将在3月30日星期二被用货柜车运到加拿大。

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这是加拿大从美国新冠病毒疫苗制造厂第一次得到疫苗。由于制造这批新冠病毒疫苗的制造厂还没有被加拿大卫生部核准，所以这些疫苗进入加拿大后需要先在仓库中暂时存放，直到加拿大药品监管部门审查批准后才能被投放使用。

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美国政府一直实行禁止美国本土COVID-19病毒疫苗制造厂生产的疫苗出口他国的政策。但在美国给民众普遍接种疫苗的工作有望提前完成的情况下，美国拜登政府表示在考虑如何向加拿大和墨西哥这两个北美大陆邻国供应新冠病毒疫苗的问题。

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到3月25日星期四为止，加拿大一共收到610万份辉瑞、莫德纳和阿斯利康三大疫苗厂商的COVID-19病毒疫苗。

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辉瑞公司承诺从现在开始到5月底每个星期会向加拿大提供至少1百万份新冠病毒疫苗；而莫德纳公司承诺会在4月5日和4月19日分别运送85万5千份和120万份新冠病毒疫苗给加拿大。

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印度药厂原来承诺向加拿大送交150份新冠病毒疫苗的计划被暂停。因为印度政府为了应对国内突然恶化的新冠病毒肺炎疫情、正采取集中使用印度疫苗资源加大疫苗注射力度的措施。

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RCI with Ryan Patrick Jones · CBC News

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